Biały Dom chce wstrzymać pieniądze dla Ameryki Środkowej

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zapowiedziała w poniedziałek wstrzymanie wsparcia finansowego dla Salwadoru, Gwatemali oraz Hondurasu. Wcześniej przywódca USA krytykował te trzy państwa za politykę migracyjną.

Jak zastrzega Reuters, plan ten spotka się prawdopodobnie z "twardą opozycją" w Kongresie zarówno ze strony demokratów jak i części republikanów.

Trump zapowiada "usuwanie milionów nielegalnych obcych" Prezydent Donald... czytaj dalej » Jego przeciwnicy wskazują, że odcinanie pomocy dla państw, które mierzą się z problemami głodu oraz przestępczości jest okrutne. Podkreślają, że przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych, dodatkowo zwiększając presję migracyjną.

Doradcy kongresmenów zostali poinformowani, że administracja prezydenta zamierza przenieść do innego programu finansowego 370 milionów dolarów wsparcia dla państw Ameryki Środkowej.

Pomoc w takiej kwocie zaakceptował wcześniej Kongres. Ponadto urzędnicy Trumpa planują zawiesić 180 milionów dodatkowego wsparcia dla państw Ameryki Środkowej, które zostało zatwierdzone przez Kongres jeszcze w planie na rok fiskalny 2017. Żadne z tych środków nie zostały jak dotychczas przekazane przez Waszyngton.



Gwatemala, Honduras i Salwador to kraje, z których pochodzi najwięcej migrantów, próbujących dostać się do Stanów Zjednoczonych. To z ich powodu Trump zamierza wybudować na granicy z Meksykiem mur, który miałby powstrzymać nielegalną migrację.