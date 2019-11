Szef Pentagonu "stracił zaufanie" i zażądał dymisji. Prezydent Trump ogłosił następcę

Admirał Ken Braithwaite, amerykański ambasador w Norwegii, obejmie stanowisko sekretarza Marynarki Wojennej - poinformował w poniedziałek na Twitterze prezydent USA Donald Trump. "To człowiek wielkich osiągnięć i sukcesów" - zapewnił. Natychmiastowej dymisji Richarda Spencera, który wcześniej piastował tę funkcję, zażądał w niedzielę szef Pentagonu Mark Esper.

59-letni Kenneth Braithwaite zastąpi Richarda Spencera, który w Pentagonie był bezpośrednim cywilnym zwierzchnikiem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i odpowiadał m.in. za siły specjalne Navy SEALs.

Dymisji zażądał szef Pentagonu

W niedzielę sekretarz obrony Mark Esper zażądał natychmiastowej dymisji Spencera w związku ze stanowiskiem jego resortu w sprawie starszego bosmana Edwarda Gallaghera, oskarżanego o zbrodnie wojenne.



W niedzielę prezydent Donald Trump skorzystał z przysługującego mu prawa łaski i uniewinnił Gallaghera ze wszelkich zarzutów. Dowodzący SEALs Richard Spencer skrytykował tę decyzję.



"Nie spodobał mi się sposób, w jaki Marynarka Wojenna prowadziła postępowanie w sprawie podoficera SEALs, Eddiego Gallaghera" - napisał w poniedziałek Trump. "Potraktowano go bardzo źle, choć sąd uniewinnił go przecież z najważniejszych zarzutów (...) Przywróciłem mu stopień, którego pozbawiono go za poprzedniej administracji. To ona odpowiada za wysoką cenę, jaką przyszło mu płacić" - podkreślił.

Trump poinformował, że Gallagher jeszcze w tym miesiącu przejdzie do rezerwy.



I was not pleased with the way that Navy Seal Eddie Gallagher’s trial was handled by the Navy. He was treated very badly but, despite this, was completely exonerated on all major charges. I then restored Eddie’s rank. Likewise, large cost overruns from past administration’s..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2019

Dodał też, że 40-letni podoficer Edward Gallagher, którego sprawa wywołała trwające od kilku miesięcy napięcia na linii szef Pentagonu-sekretarz odpowiadający za SEALs, będzie mógł przejść do rezerwy jeszcze w listopadzie w swojej dotychczasowej randze. Oznacza to, że postępowanie dyscyplinarne, jakie miało rozpocząć się w tej formacji 2 grudnia, traci wszelkie uzasadnienie i będzie musiało być anulowane.

"Nie mam już zaufania"

Sekretarz obrony USA, żądając natychmiastowej dymisji Spencera, napisał w oświadczeniu: "Jestem niemile poruszony zachowaniem wysokiego urzędnika, zajmującego tak ważną pozycję w Pentagonie".

"Po zastanowieniu się, doszedłem do wniosku, że nie mam już zaufania do sekretarza Spencera, które umożliwiałoby dalsze pełnienie przez niego funkcji" - podkreślił Esper.



Rzecznik Pentagonu Jonathan Hoffman, który poinformował o ultimatum wobec sekretarza nadzorującego SEALs i przekazał jego pisemne oświadczenie, ujawnił, że Mark Esper był zaskoczony "brakiem szczerości" Spencera. - Dowódca SEALs był niedawno gościem prezydenta Trumpa w Białym Domu i rozmowa ta miała pozytywny przebieg, ale w mediach przedstawił zgoła inne stanowisko - wyjaśnił.



W odpowiedzi na żądanie Espera, Richard Spencer sam złożył dymisję - przekazał rzecznik Departamentu Obrony.

Źródło: PAP/EPA / MICHAEL REYNOLDS Richard Spencer został zdymisjonowany na żądanie sekretarza obrony

Gallagher oczyszczony z zarzutów

Edwardowi Richardowi Gallagherowi, pozostającemu od 1999 w służbie w siłach specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej, przedstawiono szereg zarzutów, w tym zasztyletowanie jeńca, bojownika Państwa Islamskiego, któremu była udzielana pomoc medyczna w trakcie bitwy o Mosul w 2017 roku i następnie zrobienie sobie selfie z ciałem zamordowanego, a także utrudnianie śledztwa i obrazę sądu.



2 lipca 2019 sąd wojskowy oczyścił Gallaghera - odznaczonego Brązową Gwiazdą Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych przyznawaną za odwagę w obliczu nieprzyjaciela i przykładną służbę - ze wszystkich zarzutów oprócz sfotografowania się na tle ofiary.



Gallagher, który sfotografował się na tle nieżyjącej ofiary wraz ze swym dowódcą porucznikiem, Jake'iem Porterem, zamieścił tę fotografię w internecie, opatrzywszy ją podpisem: "Za zdjęciem kryje się dobra historia. Dopadłem go z myśliwskim nożem!", znalazł się w centrum debaty politycznej, która rozgorzała w środkach masowego przekazu USA. Prawa strona sceny politycznej uważa Gallaghera za bohatera.