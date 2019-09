"Całkowite lekceważenie swoich własnych zapewnień". Londyn: Iran sprzedał ropę Asadowi

Irański tankowiec Adrian Darya 1, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, sprzedał przewożoną ropę reżimowi prezydenta Asada w Syrii - oświadczył szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab.

Bolton pokazuje zdjęcia. Oskarża Iran o "kłamstwa i sianie terroru" Tankowiec Adrian... czytaj dalej »

"Iran wykazał całkowite lekceważenie swoich własnych zapewnień. Sprzedaż ropy brutalnemu reżimowi (syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada) jest częścią działań rządu Iranu zmierzających do unicestwienia bezpieczeństwa regionu" - głosi oświadczenie Raaba.



Tankowiec, wcześniej noszący nazwę Grace 1, został 4 lipca zatrzymany przez brytyjskich komandosów i odprowadzony do portu w Gibraltarze w związku z podejrzeniem, że płynie z ładunkiem ropy do Syrii łamiąc międzynarodowe sankcje.



15 sierpnia władze Gibraltaru zwolniły tankowiec po otrzymaniu pisemnych zapewnień Teheranu, że przewożony ładunek 2,1 mln baryłek ropy nie trafi do Syrii.

Źródło: EPA/SATELLITE IMAGE ©2019 MAXAR TECHNOLOGIES/PAP Brytyjskie MSZ: ropa z irańskiego tankowca trafiła do Syrii

"Mam nadzieję, że procedury wkrótce będą zakończone i tankowiec zostanie zwolniony" Iran być może... czytaj dalej » Waszyngton ostrzegł wówczas przed udzielaniem jakiejkolwiek pomocy tankowcowi oświadczając, że będzie to uważał za wspieranie organizacji terrorystycznej, tzn. irańskich Strażników Rewolucji Islamskiej.



Departament Stanu USA nie potwierdził we wtorek jednoznacznie, że ropa trafiła do reżimu Asada, ale wydał oświadczenie wyraźnie to sugerujące.



"Jak już wielokrotnie ostrzegaliśmy, reżim irański kolejny raz zaprzeczył własnym zapewnieniom co do swoich zamiarów i dostarczył ropę morderczemu reżimowi Asada" - głosi opublikowane oświadczenie Departamentu Stanu.



Jak informuje agencja Reutera, brytyjskie MSZ wezwało ambasadora Iranu w Londynie, któremu przekazano wyrazy potępienia działań irańskich. Zapowiedziano, że Wielka Brytania podniesie tę sprawę na forum sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w tym miesiącu.

Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1