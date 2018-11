Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce wyrzutni HIMARS

Video: Polskie Radio

Macierewicz zapowiada znaczne zwiększenie programu Homar

11.07 | Nie około 50, ale 160 - tyle ma być wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu Homar, najsilniejszej polskiej artylerii. Tak przynajmniej oznajmił dzisiaj Antoni Macierewicz. - To tylko deklaracja - mówi tvn24.pl ekspert Dariusz Cielma, który pozostaje sceptyczny co do słów ministra. Zwraca uwagę, że oznacza to wydanie kilkunastu miliardów złotych zamiast kilku planowanych dotychczas.

