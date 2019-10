Miał zeznawać przed Kongresem w sprawie Trumpa. Interweniował Departament Stanu

Przesłuchanie w Kongresie ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Gordona Sondlanda zostało we wtorek zablokowane przez Departament Stanu USA. Sondland miał złożyć zeznania na zamkniętym posiedzeniu trzech komisji Kongresu prowadzących dochodzenie w sprawie domniemanych nacisków, jakie prezydent Donald Trump miał wywierać na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by ten doprowadził do wszczęcia na Ukrainie postępowania wobec syna Joe Bidena. W związku z tym prezydentowi USA grozi impeachment.