Policja spacyfikowała protest w Hongkongu

Hongkońska policja użyła gazu łzawiącego, pacyfikując protest setek osób, które wdarły się kilka godzin wcześniej do budynku lokalnego parlamentu.

Policjanci z pałkami i tarczami przybyli w okolicę siedziby parlamentu niedługo przed północą czasu miejscowego (godz. 18 w Polsce) i utworzyli kordony, otaczając demonstrantów.

Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO Policja w Hongkongu wkroczyła do parlamentu

Potem część z nich wkroczyła do parlamentu, atakując przebywających tam demonstrantów, a inne grupy rozpędzały osoby przebywające na ulicach wokół Rady Legislacyjnej. Funkcjonariusze użyli m.in. gazu łzawiącego.

Protestujący opanowali lokalny parlament Fot. PAP/EPA

Protestujacy z brytyjskimi flagami w lokalnym parlamencie Fot. PAP/EPA

Protestujący opanowali lokalny parlament Fot. PAP/EPA

Protesty w Hongkongu Fot. PAP/EPA

























"Hongkong to nie Chiny"

Wcześniej demonstranci sforsowali wejście do lokalnego parlamentu. Jak relacjował Reuters, protestujący wdarli się do budynku przy użyciu znaków drogowych i innych metalowych przedmiotów, którymi zniszczyli drzwi wejściowe do budynku wykonane z hartowanego szkła.

Szturm na parlament. Policja ostrzega, że odpowie siłą W Hongkongu grupa... czytaj dalej » W budynku lokalnego parlamentu część z osób, które się tam wdarły, niszczyła siedzibę, tworząc na ścianach graffiti. Inne osoby siadały np. w fotelu przewodniczącego parlamentu, jeszcze inne rozwieszały plakaty i transparenty.

"Hongkong to nie Chiny" - głosi jeden z napisów.

Władze Hongkongu w reakcji na wydarzenia poinformowały, że wszystkie prace nad prawem ekstradycyjnym zostały zawieszone w trybie natychmiastowym i prawo wejdzie w życie dopiero za rok. Wezwały też do zakończenia protestów i używania siły.

Jak relacjonuje agencja Reutera, hongkońska policja zajęła pozycje, przygotowując się do oczyszczenia terenu z protestujących. Wcześniej o takim zamiarze poinformowała w oświadczeniu, potępiając przy tym działania demonstrantów.



"Budynek Rady Legislacyjnej został brutalnie zaatakowany i wtargnięto do niego nielegalnie (...). Policja przeprowadzi niedługo oczyszczanie, używając odpowiedniej siły. Policja apeluje do niezwiązanych (z włamaniem) protestujących, by się oddalili" - napisano w komunikacie w mediach społecznościowych.

Pierwsza próba wejście nieudana

Kilka godzin wcześniej protestujący próbowali wejść do budynku, ale bezskutecznie.

Na nagraniach opublikowanych w internecie przez lokalne media widać było grupę osób, która przy użyciu metalowego wózka usiłowała staranować szklaną ścianę budynku. Wewnątrz stało około 100 funkcjonariuszy oddziałów prewencji, uzbrojonych w pałki. Policjanci umieścili za szybą czerwony plakat, ostrzegający demonstrantów, by przestali nacierać, bo w przeciwnym razie użyją siły.

Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE Zniszczone wejście do siedziby parlamentu w Hongkongu Niezależnie od wydarzeń w siedzibie parlamentu setki tysięcy osób brały udział w pokojowym marszu demokratycznym, który przeszedł ulicami miasta jak co roku przy okazji rocznicy przyłączenia byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Według organizatorów w marszu uczestniczyło 550 tys. ludzi.

Tradycyjnie marsze przechodziły z Parku Wiktorii pod budynki rządowe w dzielnicy Admiralty, ale ze względu na chaos panujący w pobliżu parlamentu trasę tegorocznej demonstracji skrócono, o co apelowała policja.

Wśród postulatów głównego marszu jest m.in. wycofanie popieranego przez Pekin projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który umożliwiłby m.in. przekazywanie podejrzanych Chinom kontynentalnym, a także wypuszczenie osób zatrzymanych za udział w demonstracjach oraz rezygnacja władz z używania słowa "zamieszki" dla określenia protestów i starć z policją z 12 czerwca.

Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE Marsz zwolenników demokracji w Hong Kongu

Obchody 1 lipca

Rano ze względu na niepokoje społeczne oficjalna uroczystość z okazji rocznicy przyłączenia Hongkongu do Chin 1 lipca odbyła się po raz pierwszy wewnątrz budynku centrum kongresowo-wystawienniczego. Flaga została wciągnięta na maszt jak zwykle na nabrzeżu, ale miejscy urzędnicy z szefową lokalnej administracji Carrie Lam na czele obserwowali to na ekranach monitorów.

Przed uroczystością demonstranci starli się z policją, która użyła przeciwko nim gazu pieprzowego. Według komunikatu władz protestujący obrzucili funkcjonariuszy "przedmiotami z nieznanym płynem", w wyniku czego 13 z nich trafiło do szpitala. Dziennik "South China Morning Post" podał, że nieznana substancja to prawdopodobnie środki do udrożniania rur.

Źródło: PAP Protesty w Hongkongu w związku z planami zmian w prawie ekstradycyjnym

Kontrowersyjna nowelizacja prawa

Władze zawiesiły prace nad projektem w efekcie największych demonstracji w Hongkongu od jego przyłączenia do Chin w 1997 roku. Według organizatorów w marszu przeciw ekstradycji do Chin kontynentalnych 16 czerwca wzięło udział prawie 2 mln osób, czyli mniej więcej jeden na czterech Hongkończyków. W starciach z 12 czerwca policja użyła przeciwko protestującym gazu łzawiącego, gumowych kul i pałek. Rannych zostało co najmniej 81 osób.

Zawieszony projekt zakłada umożliwienie ekstradycji osób podejrzanych o przestępstwa do krajów i regionów, z którymi Hongkong nie ma obecnie podpisanych umów ekstradycyjnych, w tym do Chin kontynentalnych. Przewiduje też możliwość zamrażania i konfiskaty aktywów na wniosek organów ścigania ChRL. Dotyczyłoby to zarówno mieszkańców Hongkongu, jak i przebywających w tym mieście obywateli Chin i obcokrajowców.

Rząd Hongkongu utrzymuje, że zmiana jest konieczna, by załatać luki prawne, umożliwiające zbiegłym kryminalistom ukrywanie się w regionie. Wielu sądzi jednak, że zagraża ona praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego.