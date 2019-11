Samolot spadł na domy, zginęło blisko 30 osób. "Wyciągnęliśmy z płonącego wraku ocalałych"

Samolot pasażerski z 19 osobami na pokładzie rozbił się w niedzielę w mieście Goma w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Maszyna spadła na domy mieszkalne znajdujące się w pobliżu lotniska. Według najnowszych informacji, łącznie zginęło co najmniej 29 ludzi.

Samolot Dornier Do 228 należący do lokalnej linii lotniczej Busy Bee, rozbił się w Demokratycznej Republice Konga tuż po starcie z Gomy do Beni. Możliwe, że przyczyną katastrofy była awaria silnika - informuje BBC. "Ogień strzela z silnika". Groza na pokładzie samolotu Chwile strachu... czytaj dalej »

Ponad 20 ofiar

Na pokładzie samolotu było 17 pasażerów i dwóch członków załogi, według świadków udało się uratować co najmniej dwie osoby. Są też ofiary na ziemi, jako że maszyna spadła na dwa budynki mieszkalne w pobliżu lotniska. Według najnowszych informacji w wyniku katastrofy zginęło łącznie co najmniej 29 osób - powiedział Moise Kanyere, minister zdrowia prowincji Kiwu Północne.

- Widziałem, jak samolot spada. Wsiadłem w taksówkę i pojechałem na miejsce, gdzie się rozbił. Samolot już płonął. Poprosiłem o pomoc sąsiadów. Wspólnymi siłami wyciągnęliśmy z płonącego wraku ocalałych pasażerów. Uratowaliśmy dwie osoby, które trafiły potem do szpitala. Uciekliśmy, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać. Nie było jeszcze wtedy strażaków - opowiadał świadek.

- Zaangażujemy wszystkie wyspecjalizowane służby w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy - zapewnił Moise Kanyere.

Częste wypadki lotnicze

Wypadki lotnicze są dość częste w Demokratycznej Republice Konga, nieraz z licznymi ofiarami śmiertelnymi. Ich przyczyną jest niezachowanie standardów bezpieczeństwa i słaba infrastruktura. Z tego powodu kongijskie linie lotnicze, w tym Busy Bee, nie są wpuszczane na lotniska państw Unii Europejskiej.

Ponad miesiąc temu wojskowy samolot transportowy startujący z tego samego lotniska w Gomie, lecąc do Kinszasy, rozbił się w prowincji Maniema. Zginęło wtedy osiem osób.

We wrześniu 2017 roku w katastrofie wojskowego antonowa zginęło, po starcie z lotniska w Kinszasie, 12 osób.

Do największej katastrofy doszło w styczniu 1996 roku, kiedy samolot z powodu przeciążenia rozbił się na targu w Kinszasie. Zginęło prawie 350 osób.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Goma znajduje się w Demokratycznej Republice Konga