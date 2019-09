Trump: to, co robią demokraci temu krajowi, jest hańbą i nie powinno być dozwolone





Prezydent Donald Trump powiedział dziennikarzom, że powinien być sposób na zablokowanie śledztwa w sprawie impeachmentu, "być może przez sądy". - To, co robią demokraci temu krajowi, jest hańbą i nie powinno być dozwolone - ocenił. Wcześniej wezwał na Twitterze republikanów do walki z demokratami. - Stawką jest nasz kraj! - oświadczył.

Przed powrotem do Waszyngtonu z Nowego Jorku, gdzie brał udział w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, Trump powiedział na zamkniętym spotkaniu z pracownikami ambasady USA przy ONZ, że osoba, która była informatorem sygnalisty, była "prawie szpiegiem".

Raport sygnalisty: zostałem poinformowany, że prezydent domagał się ingerencji obcego państwa Prezydent USA... czytaj dalej » "Chcę wiedzieć, kim jest osoba, która dała sygnaliście informacje, bo jest to prawie szpieg. Wiecie co dawniej, gdy byliśmy mądrzy, robiliśmy ze szpiegami i zdradą, prawda? Radziliśmy sobie z tym inaczej niż dzisiaj" - zacytował prezydenta "New York Times".

Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo powiedział na konferencji prasowej, że jego zdaniem urzędnicy Departamentu Stanu zachowali się w sprawie kontrowersyjnej rozmowy Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim "całkiem właściwie".

Pelosi chce impeachmentu. Trump: została uprowadzona przez radykalną lewicę

Prezydent jest oskarżany o to, że rozmawiając z prezydentem Zełenskim, zabiegał o ingerencję obcego państwa w wybory w USA, a Biały Dom starał się ukryć zapis tej rozmowy. Informacje na ten temat przekazał władzom służb wywiadowczych w ujawnionym w czwartek raporcie sygnalista.

Biały Dom publikuje zapis rozmowy Trumpa z Zełenskim. Przez nią demokraci chcą impeachmentu Biały Dom... czytaj dalej » Trump wykorzystał część "rozmowy (z Zełenskim), aby realizować swoje własne interesy. A dokładnie - starał się naciskać na ukraińskiego przywódcę, aby podjął kroki, które pomogłyby prezydentowi w reelekcji w 2020 roku" - napisano w raporcie".

Jak komentuje agencja AP, dokument zapewne przyśpieszy postępowanie w sprawie ewentualnego impeachmentu prezydenta, a ponadto zawiera cenne informacje o świadkach, którzy mogą potwierdzić tę relację.

We wtorek przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi poinformowała, że w związku z podejrzeniem, że prezydent wywierał naciski na władze Ukrainy, by zaszkodzić swojemu potencjalnemu rywalowi w następnych wyborach prezydenckich, Izba Reprezentantów wszczyna śledztwo, które może doprowadzić do impeachmentu Trumpa.

RAPORT tvn24.pl:Demokraci chcą impeachmentu Trumpa

Dzień później oceniła, że zapis rozmowy Trumpa z Zełenskim potwierdza, że prezydent USA złamał normy dotyczące wyborów i bezpieczeństwa. W czwartek Trump oznajmił, że Pelosi uruchomiła procedurę dochodzenia ponieważ "została uprowadzona przez radykalną lewicę".