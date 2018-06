Zobowiązanie do "zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa" i "całkowitej denuklearyzacji"

Wspólna deklaracja podpisana przez Donalda Trumpa i Kim Dzong Una po ich spotkaniu w Singapurze zawiera cztery główne założenia mające wyznaczyć dialog Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w najbliższej przyszłości.

Po trwającym w sumie kilka godzin szczycie, w którym uczestniczyły delegacje z Waszyngtonu i Pjongjangu na czele z Trumpem i Kimem, we wtorek rano czasu polskiego (po godz. 13. czasu miejscowego), przywódcy złożyli podpisy pod dokumentem, o którego stworzeniu jeszcze kilka miesięcy temu nikt nawet nie mówił.





"Gwarancje bezpieczeństwa" i "całkowita denuklearyzacja"

Deklaracja została przekazana dziennikarzom przez amerykańską administrację. Opublikowała ją agencja Reutera.

"Wspólne oświadczenie" zawiera cztery punkty. Na wstępie zaznacza się w dokumencie, że 12 czerwca 2018 roku doszło do "historycznego szczytu".

Przywódcy USA i Korei Północnej "przeprowadzili kompleksową, dogłębną i szczerą wymianę opinii w kwestiach związanych z ustanowieniem nowych relacji USA-KRLD i budowania trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim" - czytamy.

"Prezydent Trump zobowiązał się do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa KRLD, a przewodniczący Kim Dzong Un potwierdził swoje stanowcze i niezmienne zaangażowanie w całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego" - głosi dokument.

"Przekonani o tym, że ustanowienie relacji (...) przyczyni się do pokoju i dobrobytu na Półwyspie Koreańskim i na świecie, i uznając, że budowanie wzajemnego zaufania może promować denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, prezydent Trump i przewodniczący Kim Dzong Un ustalają, co następuje" - czytamy następnie i znajdujemy odniesienie do czterech kwestii.

Cztery punkty deklaracji

1. Stany Zjednoczone i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna zobowiązują się ustanowić nowe stosunki między USA a KRLD zgodnie z pragnieniem obu narodów do życia w pokoju i dobrobycie.

2. Stany Zjednoczone i KRLD połączą się w staraniach o zbudowanie trwałego, stabilnego reżimu pokojowego na Półwyspie Koreańskim.

3. Potwierdzając deklarację z Panmundżonu z 27 kwietnia 2018 r., KRLD zobowiązuje się do podjęcia działań na rzecz całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

4. Stany Zjednoczone i KRLD zobowiązują się do ekshumacji zwłok jeńców wojennych i osób zaginionych (POW/MIA z okresu wojny koreańskiej lat 1950-53 - red.), jak również natychmiastowy zwrot tych, już zidentyfikowanych.

"Uznając, że pierwszy w historii szczyt USA-KRLD był epokowym wydarzeniem o wielkim znaczeniu, przezwyciężając dziesięciolecia napięć i wrogości między dwoma krajami, i by otworzyć nową przyszłość, prezydent Trump i Przewodniczący Kim Dzong Un zobowiązują się do pełnego i szybkiego wdrożenia postanowień zawartych w tym wspólnym oświadczeniu" - czytamy następnie.

Dokument stwierdza też, że dojdzie do kolejnej rundy negocjacji, którym przewodzić będzie sekretarz stanu USA Mike Pompeo i "ważni oficjele wysokiego szczebla KRLD". Do tego spotkania dojdzie "najszybciej jak to możliwe".

Donald Trump i Kim Dzong Un "zobowiązali się do współpracy w tworzeniu nowych relacji obu krajów, promocji pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i świecie" - stwierdza się w ostatnim zdaniu dokumentu.