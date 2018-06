Rada Miejska Jersey City debatuje o Pomniku Katyńskim

Foto: tvn24 Video: tvn24

Pomnik Katyński w Jersey City

09.05 | Amerykański sąd wydał we wtorek decyzję o tymczasowym zabezpieczeniu Pomnika Katyńskiego w Jersey City i wstrzymaniu planów jego przeniesienia, co planuje burmistrz Steven Fulop - informuje CBS New York. Wniosek w tej sprawie złożyli przedstawiciele Polonii.

