"Niewielki incydent" w granicznym monastyrze





Foto: Jonathan Cardy / Wikipedia (CC BY-SA 3.0) | Zespół monastyrów Dawit Garedża

Do MSZ Azerbejdżanu wezwano w poniedziałek ambasadora Gruzji w celu złożenia wyjaśnień w sprawie incydentu, do którego doszło w pobliżu zespołu monastyrów Dawit Garedża - podały media. Część zespołu leży w Kachetii we wschodniej Gruzji, a część - w Azerbejdżanie.

Ostatni lot z Tbilisi. Decyzja Putina weszła w życie Odlatujący w... czytaj dalej » "Ambasador Gruzji został wezwany do MSZ Azerbejdżanu w związku z naruszeniem 14 lipca przez grupę osób z Gruzji granicy państwowej Azerbejdżanu, ich napadem na oddział straży granicznej Azerbejdżanu i znieważeniem pograniczników (...)" - oświadczyło MSZ Azerbejdżanu, cytowane przez portal Kawkazskij Uzieł. Baku oczekuje, że Tbilisi zbada incydent i pociągnie winnych do odpowiedzialności - dodano.



"Z przykrością odnotowujemy, że podobne działania przeczą duchowi strategicznego partnerstwa między Azerbejdżanem i Gruzją. Oceniamy to jako prowokację, nakierowaną na wywołanie konfrontacji między dwoma krajami" - podkreślono w oświadczeniu.



Lokalne media podają, że między mieszkańcami a pogranicznikami doszło do "konfliktu" w związku z doniesieniami jednego z przewodników po zespole Dawit Garedża. Poinformował on, że azerbejdżańscy pogranicznicy wynieśli z klasztoru Udabno ikony i przekazali je duchownym po stronie gruzińskiej. Portal Nowosti Gruzji podaje, że służby graniczne wyniosły ikony ze świątyni, ponieważ uznano, że klasztor znajduje się na terytorium Azerbejdżanu.

Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) / Jonathan Cardy Zespół monastyrów Dawit Garedża

"Niewielki incydent"

MSZ Gruzji - jak kontynuuje portal Kawkazskij Uzieł - określiło niedzielne zajście jako "niewielki incydent" między azerbejdżańskimi pogranicznikami i mieszkańcami gruzińskich terytoriów przygranicznych.

Zapewniono, że w poniedziałek sytuacja na granicy była spokojna. Portal Echo Kawkaza informuje, że MSZ w Tbilisi zaapelował do mieszkańców i działaczy społecznych, by pozwolili dwustronnej komisji ds. delimitacji granicy kontynuować działania w spokojnej atmosferze.



Echo Kawkaza pisze, że pod koniec kwietnia pojawiły się informacje o tym, że azerbejdżańscy strażnicy graniczni ograniczyli dostęp do zespołu monastyrów. Z kolei Kawkazskij Uzieł podaje, że do zaostrzenia sytuacji w rejonie kompleksu doszło po rozpoczęciu budowy drogi w okolicy. Pod koniec maja kilkuset mieszkańców Gruzji uczestniczyło w marszu, domagając się otwartych rozmów ze stroną azerbejdżańską w sprawie demarkacji granicy na terytorium zespołu.



W lutym podczas wizyty w Azerbejdżanie prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że problem granicy będzie rozwiązany do końca roku.

