Wymiana uścisków i zaproszenie do Polski. Prezydent spotkał się z Jairem Bolsonaro

Foto: twitter.com/prezydentpl Video: tvn24

Duda w Davos o "potrzebach zmian w Europie"

23.01 | Potrzebujmy pewnych zmian w Europie, potrzebujemy trochę przebudować nasz europejski dom w wielu kwestiach po to, by uczynić ją bardziej spójną, by uczynić ją bardziej braterską - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w szwajcarskim Davos. - Nie może być takiej sytuacji, że tworzymy jakieś NATO-bis - komentował prezydent, odnosząc się do propozycji kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

