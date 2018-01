David Copperfield oskarżony o molestowanie. "Nie spieszcie się z osądami" - odpowiada





»

David Copperfield, światowej sławy iluzjonista, został oskarżony o odurzenie narkotykami i molestowanie nastoletniej modelki. Wyprzedzając zarzuty kobiety, Copperfield opublikował oświadczenie na temat ruchu #MeToo. "Nie spieszcie się z osądami" - napisał w nim słynny magik.

Modelka Britney Lewis oświadczyła w środę na łamach magazynu "The Wrap", że w wieku 17 lat została zgwałcona przez słynnego iluzjonistę. Do zajścia miało dojść w latach osiemdziesiątych podczas konkursu piękności, w którym brała udział, a Copperfield zasiadał w jury. Jak opowiedziała 40-letnia dziś kobieta, do molestowania doszło po tym, jak słynny magik dosypał jej do drinka narkotyku.

"Pamiętam, że zostałam przez niego rozebrana. Całował moją twarz, a potem się na mnie położył. Później zaczął schodzić w dół, a ja całkowicie straciłam przytomność" - wspomina Britney Lewis.

Dziennikarze "The Wrap" informują, że dotarli do pięciu osób potwierdzających oskarżenia kobiety.

Źródło: Twitter / @D_Copperfield David Copperfield jest znany ze swoich widowiskowych pokazów połączonych z opowieściami

"Nie spieszcie się z osądami"

Tuż przed opublikowaniem wywiadu z kobietą David Copperfield zamieścił na swoim Twitterze oświadczenie, w którym podkreślał wagę i znaczenie piętnującego przemoc seksualną ruchu #MeToo. Zaznaczył w nim, że głos ofiar molestowania musi być donośny, a ich historie zasługują na wysłuchanie.

Zwrócił też uwagę na niesłuszne oskarżenia. "Nie spieszcie się z osądami" - napisał Copperfield.

Źródło: Twitter / David Copperfield "Nie spieszcie się z osądami"

Wcześniejsze oskarżenia

W 2007 roku 21-letnia modelka Lacey Caroll oskarżyła Copperfielda o napaść seksualną. Według jej zeznań, słynny iluzjonista miał zgwałcić ją w swoim domu na Bahamach i zaoferować dwa miliony dolarów łapówki w zamian za niewnoszenie oskarżeń.

W styczniu 2010 r. ława przysięgłych w Seattle uniewinniła Copperfielda. Kobieta została zaś oskarżona za uprawianie prostytucji oraz składanie fałszywych oskarżeń w innej sprawie.

David Copperfield

David Copperfield jest znany ze swoich widowiskowych pokazów połączonych z opowieściami. Jego najsłynniejsze sztuczki to spowodowanie zniknięcia Statuy Wolności, samolotu, Orient Expresu oraz przeniknięcie przez Wielki Mur Chiński.

W ciągu trzydziestu lat swojej kariery Copperfield ustanowił jedenaście rekordów Guinnessa.