Córka byłego numeru 1 numerem 2

Foto: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Video: Reuters

Nazarbajew odszedł, ale spełnia zakulisową rolą

Do niedawna jej ojciec był formalnym numerem 1 w Kazachstanie, a mimo odejścia z fotela prezydenta nadal zachowuje ogromne wpływy. Teraz Dariga Nazarbajewa, najstarsza córka Nursułtana Nazarbajewa, została ponownie formalnym numerem 2 w kraju - przewodniczącą Senatu, wyższej izby parlamentu.

»