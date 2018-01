Setkom nastolatków grozi zarzut rozpowszechniania dziecięcej pornografii





Foto: tvn24 | Video: ENEX, TVN24 Setki nastolatków przesyłało sobie nagranie seksu 15-latków

Ponad tysiącu osób w Danii, głównie nastolatkom, mogą grozić zarzuty rozpowszechniania dziecięcej pornografii. Chodzi o udostępnianie w mediach społecznościowych zdjęć i nagrań wideo przedstawiających parę 15-latków uprawiających seks - informuje policja.

Policja uważa, że materiały te można zakwalifikować jako rozpowszechnianie dziecięcej pornografii, nawet jeśli 15 lat to w Danii tzw. wiek przyzwolenia na seks. Pornograficzne treści w szkole. Sprawą zajęła się policja Północnopraska... czytaj dalej »

Flemming Kjaerside z wydziału cyberprzestępczości duńskiej policji podkreślił, że młodzi ludzie wiedzą, iż dzielenie się takimi materiałami może mieć "ogromne konsekwencje", ale przyznał, że mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, iż jest to przestępstwem. Policja podkreśla, że rozpowszechnianie takich materiałów "trzeba powstrzymać".

"Ofiary, które zostały sfilmowane"

Kjaerside odmówił podania bliższych informacji o parze 15-latków z rozsyłanych zdjęć i filmów, mówiąc jedynie, że są to "ofiary, które zostały sfilmowane". Podkreślił, że rozpowszechnianie tego nagrania to "poważna sprawa i może ona mieć wielkie konsekwencje sięgające daleko w przyszłość".

- Ludzie, którzy to rozsyłają powinni zadać sobie pytanie, czy jest to moralnie dopuszczalne - powiedział Kjaerside agencji Associated Press.

Jeśli zarzuty, o jakich mówi policja, potwierdzi sąd, nastolatkowie mogą zostać ukarani grzywnami, pozbawieniem wolności, może też zostać wobec nich orzeczony zakaz pracy z dziećmi. Policja wskazuje również na to, że ukarani mogą mieć problemy z wyjazdem do niektórych krajów, na przykład do Stanów Zjednoczonych.