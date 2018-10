Iran planował "atak na duńskiej ziemi". Dania zapowiada odpowiedź

6.05 | Ważą się losy porozumienia nuklearnego zawartego przed trzema laty z Iranem. - Jeżeli polityka irańska się nie zmieni, to Iran wznowi program atomowy w ciągu kilku lat po wygaśnięciu porozumienia. Co do tego wszyscy są zgodni, Iran będzie mógł mieć broń atomową, jeśli będzie chciał - prognozował. - Jeżeli je zerwiemy, damy najlepszy możliwy dowód, najbardziej "twardogłowym" ajatollahom, że ze światem nie ma co rozmawiać, ponieważ oni nie przestrzegają porozumień, które sami podpisali - mówił Konstanty Gebert, publicysta, w programie "Horyzont" na TVN24 BiS.

Szef dyplomacji Danii poinformował, że uważa, iż to władze w Teheranie stoją za próbą zabicia w tym kraju lidera duńskiej odnogi organizacji Arabski Ruch Walki o Wyzwolenie Ahwazu (ASMLA). Zapowiedział też wezwanie ambasadora Danii z Teheranu na konsultacje.

Szef duńskiego MSZ napisał na Twitterze, że planowany atak jest "całkowicie nie do zaakceptowania". "Rząd odpowie Iranowi i prowadzi rozmowy z europejskimi partnerami na temat dalszych ocen (sytuacji)" - dodał.

Iran’s plotting to assassinate on Danish soil is totally unacceptable. Danish ambassador to Tehran has been recalled for consultations. Denmark will discuss further actions with European partners in the coming days. #dkpol