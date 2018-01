Video: Fakty po południu

Ukradł z baru najdroższą wódkę świata. Właściciel prosi o pomoc

Z baru w Kopenhadze skradziono najdroższą na świecie butelkę wódki. Alkohol w przeliczeniu przeliczeniu wart jest około cztery i pół miliona złotych. Do kradzieży doszło na początku tygodnia, ale dopiero teraz właściciel duńskiego baru udostępnił zdjęcia z monitoringu. Na nagraniu widać, jak złodziej rozgląda się po pomieszczeniu, a kiedy dostrzega butelkę drogiego trunku - sięga po nią i w pośpiechu wychodzi. Wyjątkowo kosztowna butelka wódki Russo-Baltique to jedyne co wtedy zniknęło. Nie chodzi nawet o trunek - to opakowanie jest niezwykłe. Butelka wykonana jest z trzech kilogramów złota i trzech kilogramów srebra. Nakrętka inkrustowana jest diamentami. Właściciel baru prosi o pomoc w zidentyfikowaniu złodzieja. Tym bardziej, że butelka była wypożyczona od rosyjskiego biznesmena i nieubezpieczona.

