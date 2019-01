Jedna z ulic Pragi ma nosić imię Pawła Adamowicza





Władze Pragi rozpoczęły procedurę zmierzającą do tego, aby jedną z ulic w stolicy Czech nazwać nazwiskiem zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - poinformowała Martina Vackova z praskiego ratusza.

Jako pierwszy taki pomysł zgłosił w internecie bliski współpracownik byłego prezydenta Vaclava Havla, Vladimir Hanzel.

"Starajmy się równać do wzorca, który nam pozostawił. Wtedy jego śmierć nie pójdzie na marne" Uroczysta sesja... czytaj dalej » - To symbol i to bardzo ważny symbol – powiedział długoletni współpracownik czechosłowackiego i czeskiego prezydenta Vaclava Havla, były opozycjonista i dziennikarz muzyczny Vladimir Hanzel. Zwrócił uwagę, że prezydent Gdańska już w pięć dni po śmierci Havla i po zwołaniu posiedzenia Rady Miasta odsłonił tablicę z nazwiskiem ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego prezydenta Czech.

Gdańsk jako pierwsze miasto na świecie uhonorował Havla, nadając jego imię jednej z ulic.

- To była pierwsza taka ulica na świecie – przypomniał Hanzel, a zdjęcia z tamtej uroczystości zamieścił w internecie. - Normalnie to trwa kilka tygodni, dyskutuje się o tym, ale tym razem ranga sprawy ograniczyła procedury biurokratyczne – mówił, dodając, że jak się wydaje, także w Czechach możliwe jest teraz nadzwyczajne postępowanie, "bo doszło do nadzwyczajnej historii".

"Byliśmy sobie najbliżsi spośród państw-satelitów byłego bloku sowieckiego"

Kondukt pogrzebowy przejdzie obok miejsc ważnych dla prezydenta Pawła Adamowicza Jutro o godzinie... czytaj dalej » Hanzel podkreśla, że w przeszłości kontakty między polskim i czeskimi opozycjonistami były bardzo intensywne. - Powiedziałbym, że byliśmy sobie najbliżsi spośród państw-satelitów byłego bloku sowieckiego - stwierdził.

Nazwanie ulicy w Pradze imieniem Adamowicza jest nie tylko odwzajemnieniem się za ulicę Havla w Gdańsku, osobistym uznaniem dla osoby Adamowicza, ale także podziękowaniem dla Polaków, którzy sprzeciwiali się komunizmowi.



Jak powiedziała Martina Vackova, w ciągu najbliższych tygodni specjalna komisja radnych wytypuje ulicę w jednej z dzielnic Pragi, która mogłaby nosić imię zamordowanego prezydenta Gdańska. - Radni będą poszukiwać godnej lokalizacji, a równolegle będzie trwała procedura formalnego zaakceptowania propozycji, którą już zgłosił prezydent Pragi Zdeniek Hrzib - stwierdziła Vackova. Jej zdaniem ulica w Pradze może zostać nazwana imieniem Adamowicza już za miesiąc.