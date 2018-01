Video: Reuters TV

Czechy. Rząd Andreja Babisza nie uzyskał wotum zaufania

16.01 | Czeska Izba Poselska wypowiedziała się we wtorek przeciwko udzieleniu wotum zaufania mniejszościowemu rządowi premiera Andreja Babisza. Rząd musi podać się do dymisji, ale będzie funkcjonował do czasu mianowania nowego gabinetu.

