Hradczany pod szczególną ochroną. Środki kontroli utrzymane





Foto: Shutterstock | Video: Reuters Hradczany to m.in. siedziba czeskiej głowy państwa (wideo archiwalne)

Służby zalecają utrzymanie kontroli osób odwiedzających wzgórze zamkowe - oznajmił w sobotę rzecznik prezydenta Zemana Jirzi Ovczaczek, którego słowa cytuje agencja CTK. Kontrole i zakaz wstępu w godzinach wieczornych i nocnych wprowadzono latem 2016 r.

Ovczaczek powołał się na listopadowe konsultacje kancelarii prezydenta z udziałem funkcjonariuszy policji, straży zamkowej i służb bezpieczeństwa.



- Wszystkie bez wyjątku instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, do których się zwróciliśmy, po przeanalizowaniu aktualnego ryzyka i zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zaleciły utrzymanie kontroli osób, które wchodzą na teren praskiego zamku - powiedział rzecznik.

Przygotowali ankietę

Przygotowania do Sylwestra na świecie. Ma być hucznie, olśniewająco i bezpiecznie W przeddzień... czytaj dalej » Służby są zdania, że obowiązujące od ponad roku środki kontroli zwiększyły stopień zabezpieczenia zamku królewskiego. Na praskim wzgórzu zamkowym znajdują się m. in. siedziba głowy państwa i katedra św. Wita, gdzie w skarbcu przechowywane są insygnia koronne królów czeskich.



Ovczaczek skrytykował głosy domagające się zlikwidowania kontroli i ograniczeń. "Jeżeli ktoś proponuje osłabienie ochrony praskiego zamku i zlikwidowanie kontroli bezpieczeństwa to nie zna otoczenia i nie respektuje stanowiska służb" - cytuje słowa rzecznika agencja CTK. W jego ocenie bierze się to z przedkładania własnych interesów politycznych nad ochronę ludzkiego życia i zdrowia - pisze agencja.



Za zlikwidowaniem kontroli przy wejściu na Hradczany opowiedzieli się w ankiecie przygotowanej przez CTK wszyscy kandydaci do fotela prezydenckiego oprócz ubiegającego się o reelekcję prezydenta Milosza Zemana.

Wybory prezydenckie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w dniach 12 i 13 stycznia 2018 r. Faworytem jest obecny prezydent, który - jak wskazują badania opinii społecznej - w pierwszej turze powinien dostać więcej głosów niż konkurenci. Według ekspertów zwycięstwo Zemana w drugiej rudzie nie jest oczywiste.



W Czechach obowiązuje pierwszy z trzech stopni alertu terrorystycznego. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz policji należy zachować szczególną ostrożność.



Przed świętami Bożego Narodzenia w Pradze oraz w innych wielkich miastach wzmocniono policyjne patrole. Zainstalowano także dodatkowe kamery monitoringu miejskiego. Szczególnie chronione były miejsca gdzie organizowano jarmarki świąteczne.



Te wzmocnione środki bezpieczeństwa obowiązywać będą także w noc sylwestrową. W Pradze, w pobliżu Rynku Starego Miasta oraz Placu Vaclava, a zatem w miejscach gdzie prażanie tradycyjnie witają Nowy Rok zainstalowano bariery i betonowe szykany.