"Załgana sprawa polityczna". Izba Poselska pozbawiła Babisza immunitetu





»

Czeska Izba Poselska pozbawiła w piątek immunitetu premiera i przywódcę centroprawicowego ruchu ANO Andreja Babisza oraz szefa frakcji poselskiej ANO Jaroslava Faltynka, objętych postępowaniem karnym w związku z podejrzeniem wyłudzenia dotacji Unii Europejskiej.

Rząd Babisza bez wotum zaufania. Prezydent da mu czas Czeska Izba... czytaj dalej » Przeciw uchyleniu immunitetu głosowali tylko deputowani ANO. Głosowanie poprzedziła czterogodzinna dyskusja, w której wystąpili między innymi Babisz i Faltynek.

Policja złożyła wniosek o uchylenie immunitetu w listopadzie ubiegłego roku. Twierdzi, że czeski milioner był zaangażowany w wyłudzenie od Unii Europejskiej dwóch milionów euro dopłat.

Według ustaleń śledztwa ośrodek wypoczynkowy Czapi Hnizdo (Bocianie Gniazdo) w powiecie Beneszov w środkowych Czechach został na pewien czas formalnie wyłączony z należącego do Babisza koncernu Agrofert, by mógł skorzystać z unijnego wsparcia dla małych i średnich firm. Po kilku latach, gdy warunki przyznania dotacji zostały dotrzymane, ośrodek powrócił do Agrofertu.

"Załgana sprawa polityczna"

Babisz poparł Zemana. Opozycja mówi o "układzie" Premier Czech... czytaj dalej » Przemawiając do posłów, Babisz nazwał śledztwo "załganą sprawą polityczną" i podkreślił, że wniosek o pozbawienie go immunitetu policja złożyła przed październikowymi wyborami parlamentarnymi, w których ruch ANO zajął pierwsze miejsce.



- Dlaczego jest to politycznie motywowane? Spróbujcie to przemyśleć. Dlaczego policja zażądała naszego wydania w najszybszym możliwym terminie, tuż przed wyborami, w sierpniu 2017 roku? Dlaczego zażądała, skoro nie ma to być zadanie i zamówienie polityczne? A jest to głównie zamówienie mafii. Mafii, która kradła tutaj miliardy we współpracy z wybranymi politykami - powiedział Babisz.

- Żyjemy w kraju, gdzie możecie zamówić ściganie karne i prawdopodobnie zamówić wtrącenie kogoś do więzienia - dodał.



Na wniosek prokuratury Izba Poselska poprzedniej kadencji uchyliła immunitety Babisza i Faltynka, ale utraciło to moc prawną po ponownym uzyskaniu przez nich mandatów. Dlatego prokuratura wystąpiła do Izby o powtórne głosowanie w tej sprawie.



Izba Poselska odmówiła we wtorek wotum zaufania kierowanemu przez Babisza mniejszościowemu rządowi ANO.

Jirzi Drahosz, który 26 i 27 stycznia, w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzy się z obecnym prezydentem Miloszem Zemanem, deklaruje w odniesieniu do Babisza, że nie powierzy misji utworzenia rządu osobie ściganej przez prawo. Zeman uważa natomiast za swój obowiązek mianowanie premierem lidera tej partii, która uzyskała w wyborach najwięcej głosów. Zaznacza jednak, że ponownie zleci Babiszowi tworzenie rządu dopiero wtedy, gdy udowodni, że ma poparcie ponad połowy deputowanych.