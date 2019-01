Tragedia w Koszalinie zaalarmowała Czechów. Zapowiadają kontrole escape roomów

W związku z tragicznym pożarem escape roomu w Polsce, w którego wyniku zmarło pięć piętnastolatek, przeprowadzone zostaną kontrole podobnych obiektów w Czechach - poinformowała w poniedziałek tamtejsza straż pożarna.

- Jeszcze ich nie ma, ale rozpoczną się w najbliższych dniach. Skupimy się na wyjściach ewakuacyjnych, na tym, czy obiekty zostały prawidłowo dopuszczone do użytku i na podobnych sprawach. Przez pierwsze trzy miesiące będzie to wyrywkowe - powiedział w publicznej Czeskiej Telewizji (CT) Jan Szpaner z wydziału prewencji pożarowej komendy głównej straży.

"Biznes dla Ludzi". Na co zwracać uwagę idąc do escape roomu? Kontrole escape... czytaj dalej » - To nie jest tak, że do tej pory niczego nie kontrolowaliśmy. Kontrole są codziennie w całej stolicy, ale wydarzenie w Polsce jest wyjątkowe pod względem rozmiarów, miejsca i skutków - powiedział portalowi iDnes.cz rzecznik praskiej straży pożarnej Martin Kavka.

W Polsce "naruszono poważnie kilka zasad"

- Do tej pory nic nam nie ogłoszono, ale spodziewamy się audytu – powiedział przedstawiciel prowadzącej escape room firmy Questland, Radek Mlazovsky.

- Mam informacje z Polski od prowadzących escape roomy. Naruszono tam poważnie kilka zasad. W grze używano otwartego ognia ze świeczek, była tam także butla z gazem, a obsługa znajdowała się nie wiadomo gdzie. To bardzo źle i już to samo powinno ostrzec wchodzących, że coś nie jest w porządku. U nas w grach otwarty ogień jest wykluczony. Używamy świeczek, ale na baterie - powiedział iDnes.cz menedżer firmy The Chamber, Alesz Salamon.

- Mamy przycisk bezpieczeństwa, który kończy grę i otwiera wszystkie drzwi. Przez cały czas uczestnicy mogą komunikować się z room masterem przez interkom lub nadajnikiem, obserwują ich kamery, w pomieszczeniach są gaśnice i inne środki bezpieczeństwa - dodał.

Według iDnes.cz, w Czechach jest około 250 escape roomów, z tego około 150 w Pradze.