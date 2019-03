"Milo złodziej". Domagają się rezygnacji prezydenta





Tysiące osób wyszło w sobotę na ulice Podgoricy, stolicy Czarnogóry, domagając się ustąpienia ze stanowiska prezydenta Milo Djukanovicia i jego rządu. Obywatele oskarżają obecne władze o korupcję, kumoterstwo i nadużycia.

Jak pisze Reuters, w proteście wzięli udział między innymi działacze społeczni, blogerzy i dziennikarze, którzy - jak twierdzą - nie są związani z żadną partią polityczną. Uczestnicy marszu przeszli przez centrum stolicy, skandując między innymi "Milo złodziej".

Milo Djukanović zdominował politykę krajową w Czarnogórze, państwie należącym do NATO i kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. Od 1991 roku Djukanović czterokrotnie pełnił bowiem urząd premiera, był także prezydentem w latach 1998-2002, został ponownie wybrany na ten urząd w 2018 roku.

Politycy opozycji dystansują się od protestów. Reuters wskazuje, że to już czwarta demonstracja w ostatnich tygodniach.

Bankier oskarża prezydenta

Manifestacje nasiliły się po tym, jak wydano międzynarodowy nakaz aresztowania bankiera Duszko Kneżevicia, byłego bliskiego współpracownika Djukanovicia.



Za Kneżeviciem, który uciekł do Londynu, aby uniknąć zatrzymania pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i defraudacji, Interpol wystawił czerwoną notę.



Kneżević, były właściciel grupy Atlas i banku o tej samej nazwie, oskarżył prezydenta Djukanovicia, będącego jednocześnie przewodniczącym Demokratycznej Partii Socjalistów (DPS), o korupcję polityczną i prowadzenie ciemnych interesów. Opublikował dokumenty i nagranie wideo mające potwierdzić jego wersję wydarzeń.



W akcji, której śledczy nadali kryptonim "Koperta", miał on na polecenie Djukanovicia przekazać byłemu burmistrzowi Podgoricy Slavoljubowi Stijepoviciowi, obecnie doradcy prezydenta, kopertę z kwotą 97 500 euro na kampanię przed wyborami parlamentarnymi w 2016 roku. Djukanović wszystkiemu zaprzeczył.



Komisja Europejska zażądała, by władze w Podgoricy wszczęły szybko śledztwo w tej sprawie, a także w sprawie działania Kneżevicia na niekorzyść banku Atlas.