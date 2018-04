Czworonożni mieszkańcy Czarnobyla. Już wkrótce trafią do adopcji





Czarnobyl to miejsce, które wielu ludziom wydaje się całkowicie opustoszałe. Tymczasem, 32 lata po katastrofie elektrowni jądrowej, miasto stanowi dziś dom dla setek bezpańskich psów. Już wkrótce część z nich zostanie wystawiona do adopcji.

Wiosną 1986 roku w Czarnobylu na Ukrainie doszło do największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. W bloku energetycznym numer 4 w miejscowej elektrowni atomowej w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych.



W rezultacie władze Związku Radzieckiego ustanowiły 30-kilometrową tzw. Strefę Wykluczenia wokół obiektu. Ewakuowano wówczas ponad 120 tysięcy osób ze 189 miejscowości. Ci, którzy zostali zmuszeni opuścić swoje domy, nie mogli zabrać ze sobą nic więcej poza tym, co byli w stanie unieść. W ten sposób porzuconych zostało tam tysiące psów.

Bezpańskie zwierzęta miały zostać wystrzelane przez sowiecką armię, jednak nie udało się zabić wszystkich. Te, które przeżyły, zostały wypędzone z sąsiednich lasów przez miejscowe wilki, od których roi się wyludniony Czarnobyl. Psy zasiedliły strefę zamkniętą wokół dawnej elektrowni. Dziś tereny te zamieszkują ich potomkowie.

Źródło: cleanfutures.org Czarnobyl zamieszkują setki bezpańskich psów

Czworonogi w potrzebie

Populacja bezpańskich czworonogów w Czarnobylu zszokowała członków fundacji Clean Futures Fund (CFF) - amerykańskiej organizacji non-profit zajmującej się zapewnianiem międzynarodowego wsparcia dla społeczności dotkniętych wypadkami przemysłowymi. Według jej szacunków wokół dawnej elektrowni żyje dziś około 250 bezdomnych psów, które zasiedliły opuszczone budynki na terenie strefy czarnobylskiej.

Jak podaje CFF są one niedożywione oraz zagrożone wścieklizną i pilnie potrzebują pomocy medycznej.

Władze elektrowni, które nie radzą sobie z problemem włóczących się po jej terenie bezpańskich psów, zostały zmuszone do wynajęcia robotnika, któremu zlecono wyłapanie i wystrzelanie zwierzaków. Jak na razie mężczyzna odmówił wykonania tego zadania - czytamy na stronie CFF.

Źródło: cleanfutures.org Czarnobylskie psy pilnie potrzebują pomocy medycznej

Psy do adopcji

Co roku w Czarnobylu rodzą się nowe szczeniaki. Podczas ostrych ukraińskich zim zajmują się nimi pracownicy elektrowni atomowej. To w dużej mierze dzięki nim czarnobylskie psy mają szansę na przeżycie. Czasem robotnicy wpuszczają je do środka, niektórzy opiekują się zwierzakami kiedy są chore lub ranne. Nie jest to jednak bezpieczne, a miejscowi pracownicy wystawiają się na niebezpieczeństwo obcując z nieszczepionymi, dzikimi czworonogami.

Źródło: cleanfutures.org Psami opiekują się pracownicy elektrowni atomowej

Pomoc psiakom zaoferowała Clean Futures Fund. Organizacja m.in. zbiera fundusze na opłacenie weterynarzy i szczepionek na wściekliznę. Już wkrótce przy współpracy z organizacją SPCA International, zajmującą się pomocą zwierzętom na całym świecie, zostanie uruchomiony program, który umożliwi adopcję bezpańskich czworonogów z Czarnobyla. Zgodę na to niespełna kilka tygodni temu wydał rząd Ukrainy.

Pierwsze 15 psów będzie można adoptować już w czerwcu.

Źródło: cleanfutures.org Pierwsze psy zostaną wystawione do adopcji w czerwcu