Rewolucja, którą papież Franciszek przeprowadza w Watykanie, wywołuje skrajne emocje. Także wśród księży - ludzi, którzy teoretycznie powinni jego wskazówki i nauczanie przyjmować bez dyskusji. Dyskusja jednak się toczy. Nie wszyscy zgadzają się z Franciszkiem.

W Watykanie od stuleci zarządza się wspólnotą, która dziś liczy ponad miliard dwieście milionów wyznawców na wszystkich kontynentach.

Od ponad pięciu lat kieruje nią Franciszek - Jorge Bergoglio, kibic San Lorenzo Buenos Aires i wielbiciel tanga.

- Jest więcej niż liderem, określają go jako rewolucjonistę - mówi o papieżu ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i teolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Można powiedzieć, że jest proboszczem całego świata, ale takim proboszczem, którego bardzo chcielibyśmy mieć na co dzień - dodaje ojciec Roman Bielecki OP, dominikanin, redaktor naczelny miesięcznika "W drodze".

"Mówi w taki sposób, który ja rozumiem"

Kilka tygodni temu Franciszek odwiedził jedną z rzymskich parafii. Kilkuletni chłopiec w dresie chciał zadać mu pytanie, ale stres odebrał mu głos. Franciszek zachęcał przestraszonego Emmanuele, by podszedł i zapytał "na ucho". Chłopiec pyta więc o to, czy jego zmarły tata trafił do nieba, mimo że był niewierzący.

Franciszek odpowiada: - Mów do taty. Módl się do niego.

- Mówi w taki sposób, który ja rozumiem, który jest moim językiem, który koresponduje z moją wrażliwością - ocenia Zuzanna Radzik, publicystka "Tygodnika Powszechnego".

"Widzi wszystkich"

Od początku swojego pontyfikatu papież wysyłał czytelne sygnały. Zrezygnował z limuzyny, oddał watykańskie apartamenty rodzinom uchodźców z Syrii, a w Wielki Czwartek obmył stopy muzułmance.



- Widzi wszystkich. Nie tylko tych z pierwszych ławek, zasłużonych, którzy trzymają sztandary i czytają "czytanie", ale i tych, co siedzą w kruchcie i najczęściej albo głowy mają pochylone albo się spóźnili, jak to w kościele - podkreśla ojciec Bielecki.

Najlepszym dowodem jest jedna z najgłośniejszych wypowiedzi papieża.

- Jeśli ktoś jest gejem i poszukuje Boga, ma dobrą wolę, kimże jestem, żeby go osądzać? - mówił Franciszek w lipcu 2013 roku.

To w Kościele nie wszystkim się podoba. Zwłaszcza w jego konserwatywnym rdzeniu, takie wypowiedzi papieża wywołują wręcz sprzeciw.

- To rodzi zamęt, to rodzi konflikt w parafiach, w rodzinach, w wielu diecezjach, w wielu zakonach - wylicza ksiądz profesor Kobyliński.

"Mamy do czynienia z genialnym duszpasterzem"

Franciszek chce rozmawiać z ludźmi, a nie regulować każdy moment ich życia oficjalnym nauczaniem. Zapowiedział to już na początku pontyfikatu, w swojej programowej adhortacji "Evangelii Gaudium".

"Nie uważam (...), że należy oczekiwać od papieskiego nauczania definitywnego lub wyczerpującego słowa na temat wszystkich spraw dotyczących Kościoła i świata" - napisał papież.

Jak mówi ojciec Roman Bielecki OP "jesteśmy przyzwyczajeni do papieży, którzy tworzyli jeden system".

- Taki był Benedykt, taki był Jan Paweł II, u nich było wszystko spójne w całości nauczania. Natomiast tu mamy do czynienia z genialnym duszpasterzem. Myślę sobie, że (Franciszek - red.) jest mistrzem wrzucania tematu do myślenia - dodaje.

"Zbawienna decentralizacja"

Zmiany proponowane przez Franciszka to nie tylko inspiracje, słowa i gesty. I ludzie kościoła to dostrzegają.

"Nie jest rzeczą stosowną, żeby Papież zastępował lokalne Episkopaty w rozeznaniu wszystkich problemów (...). Dostrzegam potrzebę przyjęcia zbawiennej decentralizacji" - napisał Franciszek w adhoracji "Evangelii gaudium".

- To, co robi Franciszek, to więcej niż reforma Kościoła. To głęboka rewolucja. Chodzi o to, żeby przekazać część władzy i kompetencji z poziomu papieża, Rzymu, Stolicy Apostolskiej na kościoły lokalne - tłumaczy ksiądz profesor Kobyliński.

Jak mówią teologowie, to oznacza prawdziwy przewrót kopernikański w Kościele - instytucji, której doktryna była przez stulecia ściśle określana przez Rzym.

- Taką wizję chciał jeszcze zachować papież Ratzinger (Benedykt XVI - red.), domagając się właśnie wzmocnienia kompetencji papieża w Stolicy Apostolskiej, ale to się spotkało z ogromną krytyką z ogromnym sprzeciwem, to była jedna z przyczyn abdykacji papieża Ratzingera - przypomina Kobyliński.

Mniejsza rola Watykanu

Franciszek idzie w przeciwnym kierunku. Chce różnorodności kościołów lokalnych - także w sprawach wiary i moralności. To krajowe episkopaty - nie Watykan - mają decydować w indywidualnych przypadkach. Na przykład w sprawie komunii dla rozwodników żyjących w ponownych związkach.

"Wierząc, że wszystko jest białe lub czarne, czasami zamykamy drogę łaski. (...) Eucharystia nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych" - pisze papież w kolejnej adhortacji - kontrowersyjnej "Amoris Laetitia".

- Mam wrażenie, że papież trochę próbuje pokazać, że skończyły się czasy "nie bo nie", tylko teraz albo to uzasadnimy, albo spróbujemy w tę sytuację wejść i będziemy komuś towarzyszyć, no i mu w tej sytuacji pomożemy na tyle, ile się da - mówi ojciec Bielecki.

Z kolei ksiądz profesor Kobyliński dodaje, że "są kraje w których tę reformę wprowadzono, są takie w których nie wprowadzono, z perspektywy Rzymu jest akceptacja".

Papież w ogniu krytyki

Rozwodnicy w ponownych związkach zostali dopuszczeni do komunii na przykład w Niemczech. Część biskupów, a nawet kilku kardynałów, zarzuca jednak papieżowi herezję. Krytyka się nasila.

"Niemcy przejmują Kościół", "Co się dzieje w Watykanie?", "Dokąd zmierzasz Franciszku?", "To nie Franciszek" - głoszą nagłówki europejskich gazet.

- Możemy wprowadzać nowe rozumienie niektórych praw wiary i moralności, ale jest pytanie zasadnicze, czy Kościół katolicki będzie jeszcze Kościołem katolickim? - zastanawia się filozof i teolog z UKSW.

Jeśli powstają tak zasadnicze pytania to równie interesująca jest odpowiedź na pytanie, czy dziś kardynałowie ponownie wybraliby Jorge Bergoglio na papieża. Odpowiedź nie jest już taka oczywista.

- Myślę, że papież Franciszek nie byłby wybrany jeszcze raz. Trochę sobie kardynałowie inaczej wyobrażali kardynała Bergoglio niż on im się zaprezentował jako papież. Myślę, że po prostu kogoś bardziej łagodnego by chcieli - mówi Tomasz Rowiński, publicysta "Christianitas".

"Uśmiechnięty papież, który odcina ludzi"

Franciszek, choć czuły dla uchodźców, ubogich, potrzebujących czy zagubionych, wobec kościelnej hierarchii jest wyjątkowo srogi.

Jak ocenia Zuzanna Radzik, Franciszek to "miły i uśmiechnięty papież, który odcina ludzi nie tłumacząc dlaczego, który dymisjonuje szefów kongregacji, który czasami tnie ostro".

"Papież dyktator" to tytuł bestselleru napisanego pod pseudonimem przez doskonale zorientowanego w realiach Watykanu autora. Franciszek jawi się w nim jako żądny władzy tyran.

To jednak nie jedyny przykład krytyki. Na ulicach Rzymu pojawiały się plakaty z wizerunkiem papieża i napisem:

"Ej, Franek. Wprowadziłeś zarząd komisaryczny w kongregacjach, usunąłeś księży, sprawiłeś, że poleciały głowy w Zakonie Kawalerów Maltańskich i u franciszkanów Niepokalanej, zignorowałeś kardynałów. Gdzie jest twoje miłosierdzie?".

Głośno było też o sprawie Gerharda Müllera, który do ubiegłego roku był prefektem Kongregacji Nauki Wiary i nazywano go drugim po papieżu.

Franciszek poinformował go o zwolnieniu z funkcji podczas audiencji, która - według relacji samego kardynała - trwała jedną minutę.

- Nie wiemy do końca czym rozczarował bardziej, czy tym, że nie był koniecznie jego sojusznikiem w sprawach "Amoris letitia" i w kwestii małżeństw niesakramentalnych, czy tym, że komisja, która w jego kongregacji działała w sprawie pedofilii w Kościele okazała się rozczarowująca - mówi Zuzanna Radzik.

Papież nie oszczędza duchownych

W sprawie pedofilii papież ostatnio działa spektakularnie. Kilkanaście dni temu udzielił audiencji episkopatowi Chile i oskarżanemu o tuszowanie pedofilii biskupowi Juanowi Barrosowi. Po tym spotkaniu wszyscy chilijscy biskupi złożyli rezygnacje. Teraz o ich losie zdecyduje Franciszek.

Papież od początku pontyfikatu nie oszczędza duchownych od najwyższego do najniższego szczebla. Piętnowanie nadużyć kleru to niemal codzienność.

- Boli mnie, kiedy widzę księdza albo zakonnicę w najnowszym modelu samochodu. Tak nie można! - podkreśla papież w jednym z kazań. - Wierni nie wybaczają księżom, którzy ulegli pokusie władzy i bogactwa - dodaje w innym.

Według Tomasza Rowińskiego, krytyka duchownych "na pewno jest jednym z powodów niechęci" do papieża. - W korytarzach można było usłyszeć, co z tym problemem zrobić, trzeba przeczekać. To jest złe myślenie, jest w tym delikatne życzenie śmierci - dodaje.

To życzenie powtarzane tu i ówdzie po cichu, publicznie - podczas mszy - wypowiedział krakowski teolog, ksiądz Edward Staniek.



- Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni - modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca - mówił w trakcie kazania.

"Nigdy nie będzie jednej, spójnej wersji katolicyzmu"

Nawet wśród sceptycznych wobec Franciszka teologów panuje przekonanie, że skutki jego rewolucji i podziałów z nią związanych trudno będzie zatrzymać

- Tak naprawdę już chyba nigdy nie będzie jednej, spójnej, ogólnoświatowej wersji katolicyzmu. Katolicyzm będzie coraz bardziej dzielił się na nurty konserwatywne, na nurty liberalne - przewiduje ksiądz profesor Kobyliński.



Zwolenników obydwu nurtów łączy zazwyczaj jedno - nieznajomość papieskiego nauczania.



Jak dodaje teolog z UKSW, "odbiór Franciszka jest bardzo powierzchowny, by nie powiedzieć banalny, zarówno wśród gorących zwolenników, jak i wśród gorących krytyków".

- Obie strony: liberalna i konserwatywna, zwolennicy i przeciwnicy, fani i antyfani Franciszka fantazjują na temat tego, co on rzeczywiście robi - podkreśla.