Politico: skarga na Czarneckiego za "lekceważenie i pogwałcenie prawa Malediwów"

Video: TVN24 BiS

Ceny biletów lotniczych, noclegu i jedzenia. Zaplanuj podróż...

30.06 | Planujesz podróż na Malediwy? Bilety lotnicze z Warszawy do Male, z przesiadką w Katarze, można kupić za 2471 złotych. Jak wskazuje Jakub Porada, nocleg na miejscu kosztuje od 80 do nawet 3043 złotych za dobę. Sześciodniowa wycieczka to zaś wydatek rzędu 10,5 tysiąca złotych. Z kolei za posiłek w taniej restauracji zapłacimy około 18 złotych. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

