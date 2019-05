MSZ: ministrowie Polski i Rosji zgodzili się w sprawie równego dostępu do wraku Tu-154M

Foto: Twitter/@MSZ_RP Video: Fakty TVN

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa Rosję do zwrotu...

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa Rosję, by ta zwróciła wrak prezydenckiego tupolewa Polsce. "Ciągła odmowa zwrotu wraku i innych dowodów ze strony władz Rosji, stanowi nadużycie prawa, wzmogła też po stronie polskiej spekulacje, że Rosja ma coś do ukrycia" - można przeczytać w przyjętej rezolucji. Jest to pierwszy międzynarodowy dokument, który wzywa Rosję do tego, aby zwróciła wrak Tu-154M.

