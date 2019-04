Znaleziono ciało trzeciej kobiety. Seryjne zabójstwo, które wstrząsnęło Cyprem

Video: Aleksander Przybylski / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

12.04.2018 | Cypr w cieniu możliwego konfliktu

Zaledwie 100 kilometrów - tylko tyle dzieli wybrzeże Syrii od plaż na Cyprze. Gdy patrzymy na mapę, ta odległość zdaje się być jeszcze mniejsza. Maleńka wysepka leży w pobliżu rosyjskich portów wojskowych, a tuż obok płyną amerykańskie niszczyciele. Sam Cypr też może być celem, bo to tam znajdują się na przykład brytyjskie bazy. Gdyby to z nich wyleciały samoloty atakujące cele w Syrii, to Rosja w odwecie mogłaby zaatakować lotniska. Czy tysiące turystów powinny szybko wracać z wyspy, czy nic im nie grozi? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

