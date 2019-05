Minister podał się do dymisji w związku z serią morderstw i gwałtów





Minister sprawiedliwości Cypru Ionas Nicolaou przekazał w czwartek, że ustępuje ze stanowiska w związku ze sprawą seryjnego mordercy kobiet. 35-letni kapitan cypryjskiej gwardii narodowej Nikos Metaxa miał gwałcić i mordować kobiety samotne i w trudnej sytuacji materialnej.

Minister Ionas Nicolaou, ogłaszając swoją decyzję stwierdził, że osobiście nie ponosi odpowiedzialności za to, iż policja początkowo nie zajęła się sprawą zaginionych ofiar.

Znaleziono ciało trzeciej kobiety. Seryjne zabójstwo, które wstrząsnęło Cyprem

Dymisja to kwestia "sumienia i zasad"

Nicolaou wyjaśnił, że podaje się do dymisji, ponieważ jest to dla niego kwestia "sumienia i zasad". Dodał, że nieprawidłowości, do których doszło w śledztwie są odzwierciedleniem nie tylko opieszałości policji, ale też "pewnej percepcji i postaw społecznych", które są ujmą dla wszystkich.

Pod koniec kwietnia na dnie zbiornika wodnego koło Nikozji policja znalazła ludzkie szczątki. Prawdopodobnie była to jedna z siedmiu ofiar greckiego żołnierza, który w ostatnich latach zabijał na Cyprze poznane przez internet cudzoziemki.



Sprawa zabójcy siedmiu kobiet wstrząsnęła Cyprem również ze względu na to, że wszystkie jego ofiary - ubogie imigrantki - były zgłoszone jako zaginione, ale policja nie prowadziła w ich sprawach żadnych dochodzeń.

Źródło: PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU Ciał poszukiwano między innymi na "czerwonym jeziorze" w mieście Mitsero

Wśród ofiar dzieci

Seryjnym mordercą okazał się 35-letni kapitan cypryjskiej Gwardii Narodowej Nikos Metaxa, który przyznał się do zabójstwa siedmiu cudzoziemek, w tym dwóch dziewczynek w wieku sześciu i ośmiu lat.

Śledztwo ruszyło 14 kwietnia, kiedy niemiecki turysta, fotografując opuszczoną kopalnię pirytu w Mitsero, dostrzegł zwłoki kobiety unoszące się na powierzchni wypełnionego wodą szybu.

Policja ustaliła, że ciało należy do zaginionej w maju 2018 roku 38-letniej obywatelki Filipin Mary Rose Tiburcio, która pracowała na Cyprze jako pomoc domowa.



Według jej przyjaciółki, która zgłosiła zaginięcie, w dniu zniknięcia Tiburcio była umówiona z mężczyzną, którego poznała na międzynarodowym portalu randkowym. Na spotkanie zabrała ze sobą swoją sześcioletnią córeczkę Sierrę Graze Seucalliuc. Po obu słuch zaginął.

Po zidentyfikowaniu zwłok Tiburcio i ponownym przesłuchaniu jej znajomej policja ustaliła tożsamość mężczyzny, z którym Filipinka miała się spotkać.

Po kilku dniach Metaxa zaczął zeznawać, do tej pory przyznał się do siedmiu zabójstw w latach 2016-2018. Wśród jego ofiar są cztery Filipinki, włączając w to sześcioletnią Sierrę, jedna Nepalka oraz Rumunka Livia Florentina Bunea z ośmioletnią córką Eleną.

Celem kobiety samotne i potrzebujące

Nikos Metaxa prawdopodobnie zgwałcił także co najmniej dwie inne kobiety z Filipin. Tak jednak je zastraszył, że nie zgłosiły sprawy policji.



Wszystkie kobiety zabite przez Metaxę były samotne i w trudnej sytuacji materialnej. Na Cypr przyjechały, by pracować, głównie jako pomoce domowe.



W piątek wieczorem przed pałacem prezydenckim w Nikozji zgromadziło się około 500 osób, zarówno Cypryjczyków jak i cudzoziemców, domagających się działań wymiaru sprawiedliwości wobec zabójcy kobiet i równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie cypryjskim.

Służby poszukują ciał ofiar Fot. KATIA CHRISTODOULOU/PAP/EPA

