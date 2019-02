Lekcja gry w bilard. Premier Conte pokazuje i objaśnia premier May

Theresa May przyjechała do Brukseli

Video: Reuters

7.02 | Przywódcy Unii chcą żebyśmy wspólnie pracowali nad porozumieniem. To jest to co widzę i słyszę - powiedziała w czwartek premier Wielkiej Brytanii Theresa May, po spotkaniu z przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Szef Rady Europejskiej ocenił jednak, że rozmowy nie przyniosły przełomu, ale będą kontynuowane

