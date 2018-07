Walka z czasem, cztery opcje ratunku. Co wiemy o uwięzionych dzieciach

Dwunastu chłopców i ich opiekun jest uwięzionych w podtopionej jaskini około kilometr pod ziemią i 4,5 kilometra od wejścia. Przez dziewięć dni bez jedzenia i picia oczekiwali na ratunek na małej błotnistej wysepce w jednej z komór jaskini. Ich odnalezienie było ogromnym sukcesem. Teraz trwa walka, by całych i zdrowych wydostać na zewnątrz. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Co wiemy o uwięzionych chłopcach i akcji ratunkowej?

1. Uwięzieni w jaskini

23 czerwca dwunastu zawodników klubu piłkarskiego w wieku 11-16 lat i ich 25-letni trener weszło do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze.

Przed wejściem do jaskini znaleziono ich rowery i rzeczy osobiste.

Początkowo sądzono, że trener zignorował tablice informacyjne ostrzegające, że w porze deszczowej jaskinia zalewana jest przez wodę. Jak jednak relacjonował specjalny wysłannik "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski, który jest na miejscu, dzieci prawdopodobnie same weszły do jaskini, a trener poszedł ich szukać.

Kompleks jaskiń ciągnie się przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Jaskinia Tham Luang w Tajlandii

Źródło: tvn24 Przekrój jaskini Tham Luang

2. Kim są uwięzione dzieci?

Uwięzieni to piłkarska drużyna juniorów Moo Pa (Dziki). To mały regionalny klub piłkarski założony trzy lata temu. Trenują w niej trzy grupy piłkarzy: do lat 13, do lat 16 i do lat 19. W jaskini uwięzione są dzieci ze wszystkich tych drużyn.

Spędzą w jaskini parę miesięcy? Ratownicy przegrywają walkę z monsunem Monsun utrudnia... czytaj dalej » Większość zawodników wywodzi się z tajlandzkich mniejszości narodowych. To głównie dzieci z biedniejszych rodzin. Wiele dzieci dołączyło do drużyny już w wieku 8 lat.

W grupie zaginionych jest między innymi 14-letni Adul Sam-on, który prawdopodobnie jedyny zna dobrze język angielski. To on rozmawiał z nurkami. Spytał ich między innymi o datę i powiedział, że wszyscy są bardzo głodni.

Najmłodsze z dzieci to 11-letni Chanin Wiboonrungrueng, noszący pseudonim "Tytan". Jest napastnikiem, gra w piłkę od pięciu lat, w klubie jest od początku.

Źródło: PAP/EPA/ROYAL THAI NAVY W jaskini uwięzione są dzieci i ich trener

3. Kim jest trener?

Jedyny dorosły wśród uwięzionych to asystent trenera piłkarskiego, 25-letni Ekkapol Chantawong. Mężczyzna przyjął w przeszłości święcenia na buddyjskiego mnicha, ale odszedł z zakonu, by opiekować się babcią.

Tajlandzkie media spekulowały, czy trener nie powinien usłyszeć zarzutów w związku z narażeniem dzieci na niebezpieczeństwo. Rzecznik rządu Werachon Sukondhapatipak oświadczył jednak, że "nikt o czymś takim nie mówi".

"To jest coś szalenie niebezpiecznego”. Relacja reportera "Faktów" TVN z Tajlandii - Przy jaskini... czytaj dalej » Werachon podkreślał, że trener podtrzymuje dzieci na duchu. - Trener poradził im, by jak najwięcej leżeli, medytowali, nie ruszali się zbyt intensywnie i nie tracili energii. I oczywiście poprzez medytację oni są w pełni przytomni cały czas, nie wariują - wyjaśnił.

4. Walka z czasem

W akcji ratunkowej bierze udział ponad tysiąc tajlandzkich wojskowych oraz żołnierze i eksperci z innych krajów, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Chin, Japonii, Australii i Birmy. Ich pracę utrudniały ulewne opady deszczu, za sprawą których poziom wody w jaskini stale się podnosił.

Dzieci odnaleźli w końcu 2 lipca - po dziewięciu dniach poszukiwań - brytyjscy i tajlandzcy nurkowie w odległości około 4,5 kilometra od wejścia do jaskini, ponad kilometr po ziemią. Moment ten widać na nagraniu opublikowanym na Facebooku przez wojsko, na którym jeden z ratowników pyta po angielsku: "Ilu was jest?". "Trzynastu" - słyszy odpowiedź. "Trzynastu? Genialnie!" - mówi z ulgą nurek.

Grupa znajduje się na małej błotnistej skarpie zalanej dookoła wodą.

Oglądaj Wideo: tvn24 Odnaleziono młodych piłkarzy uwięzionych w jaskini

5. Cztery opcje

Choć według władz wszyscy są już bezpieczni, nierozwiązana pozostaje kwestia wydostania ich z jaskini, która wciąż jest częściowo zalana wodą. Wycieńczonym chłopcom i trenerowi przekazano wysokokaloryczne pożywienie i lekarstwa. Dzieci zbadał także wojskowy lekarz. Oprócz otarć naskórka nie mają większych obrażeń.

Ratownicy zastanawiają się teraz, jak wydostać dzieci i trenera z podtopionej jaskini. Jedna z możliwości jest taka, że pozostaną w jaskini, aż opadnie woda, czyli mniej więcej do końca pory deszczowej. Potrwałoby to około czterech miesięcy.

Poszukiwania 12 chłopców i ich trenera w jaskini Tham Luang w Tajlandii Fot. PONGMANAT TASIRI/EPA/PAP

Zwolennicy bardziej optymistycznej wersji zakładają, że wszyscy zostaną uwolnieni w ciągu kilku dni. Uważają, że uda się odpompować wodę z jaskini i wyprowadzić bezpiecznie uwięzionych. Liczą, że dzieci wyjdą z jaskini pieszo, a fragmenty będą musiały przepłynąć. Uważają, że dojdzie do tego, zanim w regionie na dobre się rozpada. Ostatnie dni w regionie były praktycznie suche. Ulewne deszcze są jednak prognozowane od 7 do co najmniej 12 lipca.

Ochotnicy działający poza akcją z powrotem wpompowali wodę do jaskini. Trwa walka z czasem Tajlandzkie media... czytaj dalej » Trzecia opcja to nauczenie chłopców nurkowania. Eksperci zwracają jednak uwagę na to, że przemieszczanie się niedoświadczonych nurków wąskimi korytarzami może być dla nich bardzo niebezpieczne. Nie wiadomo także, czy chłopcy są odpowiednio przygotowani fizycznie do takiej przeprawy.

Dowódca regionalnego wojska Chalongchai Chaiyakum wyjaśnił, że ratownicy potrzebują około 11 godzin, by od wejścia dostać się do chłopców i wrócić. Na niektórych odcinkach trzeba zmagać się z silnym prądem.

Czwarte rozwiązanie to znalezienie alternatywnej drogi dojścia do chłopców. Ratownicy przeczesują dżunglę, by znaleźć komin, którym uda się do nich dostać.

Oglądaj Wideo: tvn24 Bojanowski o możliwych scenariuszach ratunkowych