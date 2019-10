Pompeo "słyszał rozmowę Trumpa z Zełenskim"

Foto: LO SCALZO / PAP/EPA Video: Fakty TVN

Kontrowersyjna rozmowa Trump-Zełenski. Prezydentowi USA...

Polityczna burza w Stanach Zjednoczonych. Izba Reprezentantów rozpoczęła przygotowania do impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci oburzeni są ujawnioną transkrypcją rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ich zdaniem prezydent USA próbował wywrzeć nacisk na Zełenskiego, by ten doprowadził do wszczęcia śledztwa przeciwko synowi Joe Bidena, jednego z kandydatów demokratów na prezydenta. Sam Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie żadnych nacisków nie było.

