Kobieta po przeszczepie macicy urodziła córeczkę. Narząd pochodził od martwej dawczyni

Naprawdę niezwykła operacja. Lekarze musieli patrzeć przez...

W Szanghaju życie niespełna trzymiesięcznego chłopca uratowała jego mama, zostając dawcą wątroby, której przeszczepu maluch pilnie potrzebował. O tym jak skomplikowana to musiała być operacja niech świadczy fakt, że średnica naczyń krwionośnych tak małego dziecka to zaledwie jeden milimetr. Chińscy lekarze świętują, ale w Polsce też mamy w powody do dumy - najmłodszy pacjent, któremu przeszczepiono wątrobę, miał zaledwie kilka dni. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

