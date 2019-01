Pożar statków z gazem, zginęło kilkanaście osób

Foto: PAP/EPA Video: Reuters

Frachtowiec osiadł na skałach. Załoga ewakuowana

11.02 | 22-osobowa załoga frachtowca została ewakuowana helikopterami na Morzu Egejskim. Ich statek osiadł na skałach w pobliżu greckiej wyspy Andros. Akcję ratunkową utrudniał silny wiatr i wysokie fale. Cypryjska jednostka płynęła po ładunek do Odessy na Ukrainie. Frachtowiec prawdopodobnie stracił moc, a wiatr zepchnął go na skały. W bezpieczne miejsce mają go teraz odeskortować 3 holowniki.

