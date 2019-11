Trzeci zatrzymany w związku z makabrycznym odkryciem w Essex

Foto: PAP/EPA Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Likwidacja obozów imigrantów. Francuskie władze zmieniają...

Francuskie władze reformują prawo imigracyjne. Wśród propozycji są między innymi limity na przyjazdy dla osób spoza UE, trudniejsze testy na obywatelstwo i ograniczenia w dostępie do opieki zdrowotnej. Do tego likwidacja obozów imigrantów. Ma to być ukłon w stronę tych Francuzów, którzy martwią się, że nadmierna i pozbawiona wystarczającego nadzoru migracja źle wpływa na kraj. Emmanuel Macron chce zrobić ucieczkę do przodu przed skrajną prawicą i wysyła do wyborców sygnał, że Francja odzyskuje kontrolę nad migracją. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

