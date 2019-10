Nowy trop w sprawie makabrycznego odkrycia. "To katastrofa dla naszej społeczności"

Foto: PAP/ EPA/VICKIE FLORES Video: Reuters, APTN

Trwa śledztwo ws. zwłok znalezionych w ciężarówce w Essex

24.10 | Ciężarówka, w której znaleziono zwłoki 39 osób, przyjechała do Wielkiej Brytanii z Belgii - tak uważa brytyjska policja. Potwierdziły się też informacje, że pojazd został - 2 lata temu - zarejestrowany w Bułgarii. Trwa identyfikacja ofiar. Prawdopodobnie byli to imigranci. Według wstępnych danych są to ciała 38 osób dorosłych i jednego nastolatka. W nocy policja przeszukała dwie nieruchomości w Irlandii Północnej. Według funkcjonariuszy obie nieruchomości mogą być powiązane z aresztowanym 25-letnim kierowcą. Nic nie wiadomo o efektach przeszukiwań.

