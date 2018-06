Znamy datę chrztu księcia Louisa. Bukmacherzy przyjmują zakłady na rodziców chrzestnych





Pałac Kensington zapowiedział chrzest księcia Louisa na 9 lipca. Uroczystość odbędzie się w Pałacu św. Jakuba w Londynie. Bukmacherzy przyjmują zakłady na typowanie rodziców chrzestnych.

W środę ogłoszono datę chrztu Louisa, trzeciego dziecka księcia Williama i księżnej Kate. "Ich Królewska Wysokość książę i księżna Cambridge mają przyjemność ogłosić, że chrzest księcia Louisa odbędzie się w poniedziałek 9 lipca w kaplicy królewskiej w Pałacu św. Jakuba w Londynie. Książę Louis zostanie ochrzczony przez arcybiskupa Canterbury, czcigodnego Justina Welby'ego" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Prince Louis will be christened on July 9 at the Chapel Royal at St James's Palace by Archbishop @JustinWelbypic.twitter.com/lqP8gQyXda — Omid Scobie (@scobie) 20 czerwca 2018

Rodzice chrzestni

Po ogłoszeniu daty chrztu zaczęły się spekulacje, kim będą rodzice chrzestni księcia. Warto zaznaczyć, że dwoje pierwszych dzieci Williama i Kate mają kilkoro rodziców chrzestnych, a nie tylko dwoje.

Zakłady bukmacherskie Ladbrokes najwięcej szans dają Miguelowi Headowi, prywatnemu sekretarzowi księcia Williama. Wśród faworytek znalazła się Tiggy Legge-Bourke, która kiedyś była nianią księcia Cambridge. W sieci pojawiają się plotki, że matką chrzestną mogłaby zostać księżna Meghan.

