Video: Reuters TV

Parlament Wenezueli przeciwny obserwatorom na wyborach

09.03 | Wenezuelski parlament, w którym większość ma opozycja, skierował do ONZ ostrzeżenie przed wysłaniem na wybory prezydenckie do Wenezueli zagranicznych obserwatorów, ponieważ byłoby to - jego zdaniem - równoznaczne z "legitymizacją farsy", jaką będzie to głosowanie.

»