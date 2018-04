Sąd nie pozwolił na przewiezienie chorego Alfiego do Włoch

Na zwołanym we wtorek posiedzeniu Sądu Okręgowego w Manchesterze brytyjski sędzia zdecydował, że odłączony w ostatniej dobie od aparatury podtrzymującej życie dwuletni Alfie Evans nie może zostać przetransportowany do Włoch. Chcieli tego rodzice dziecka. Sędzia powiedział, że to "ostatni rozdział w sprawie tego niezwykłego chłopca" - pisze portal dziennika "Liverpool Echo", który śledził posiedzenie sądu.

Sądowa batalia o leczenie chorego chłopca trwała od miesięcy. W ostatnim czasie interweniowały w tej sprawie nawet włoskie władze, które przyznały w poniedziałek chłopcu paszport, by ewentualnie pomóc w jego transporcie do tego kraju. O pomoc dla Alfiego Evansa i jego rodziców prosił też papież Franciszek.

Ostatnie zdanie w tej kwestii należało jednak do brytyjskiego sędziego.

Alfie nie może lecieć, a lekarze się boją

We wtorkowe popołudnie w budynku sądu w Manchesterze pojawili się m.in. adwokaci rodziny i szpitala, w którym leży obecnie chłopiec. Sędzia wysłuchał też m.in. brytyjskiego dyplomaty, który mówił o zaangażowaniu włoskiego rządu w tę sprawę.

Dziennik "Liverpool Echo" relacjonował we wtorek wydarzenia z sali sądowej w oparciu o informacje dziennikarzy przysłuchujących się rozprawie.

Adwokat rodziny dziecka poprosił sąd o zgodę na wylot rodziców i Alfiego do Włoch, gdzie zostałby on przyjęty do szpitala w Watykanie.



Sędzia Anthony Hayden odmówił. Według relacji dziennikarzy, stwierdził też, że to "ostatni rozdział w sprawie tego niezwykłego małego chłopca".

Wcześniej w sądzie pojawił się urzędnik brytyjskiego przedstawicielstwa we Włoszech, który poinformował, że sprawa Alfiego Evansa "dotarła do najwyższych szczebli włoskiego rządu", i że gotowy do lotu jest wojskowy samolot medyczny, który mógłby przewieźć dziecko do Rzymu.



Sędzia prosił też o zabranie głosu przedstawicieli szpitala Alder Hey, w którym leży Alfie, z prośbą, by rozważyli, czy można przetransportować chłopca do jego domu.

Lekarz ze szpitala Alder Hey, który był w ostatniej dobie w zespole doglądającym dziecka, powiedział, że "wrogość" wobec lekarzy sprawia, że przeniesienie chłopca w tej chwili jest niemożliwe.

Dodał też, że bardzo zły stan jego zdrowia nie pozwoliłby na transport do Włoch wcześniej niż w ciągu 3-5 dni. Mówił, że lekarzom w szpitalu towarzyszy "prawdziwy strach", choć chcą oni "wszystkiego, co najlepsze dla rodziny Alfiego".

Adwokaci szpitala Alder Hey mówili z kolei przed sądem, że lekarze tłumaczyli rodzicom Alfiego, że po odłączeniu od aparatury, dziecko "może przeżyć kilka dni" - relacjonował "Liverpool Echo".

W trakcie rozprawy sędzia skrytykował kilka osób "z kręgu rodziny" Alfiego, mówiąc, że zachowywały się w ostatnim czasie nieodpowiednio. Jedną z osób określił mianem "fanatyka".

Alfie odłączony od aparatury

W nocy z poniedziałku na wtorek, na mocy wcześniejszej decyzji brytyjskiego sądu, dziecku odłączono maszynę umożliwiającą oddychanie. Przez dziewięć godzin Alfie Evans oddychał samodzielnie. Potem, jak ogłosili rodzice dziecka, zapewniono mu ponownie tlen. Chłopiec dostaje też wodę.

Dwulatek od urodzenia cierpi na niezdiagnozowaną chorobę układu nerwowego. Lekarze określają jego stan jako wegetatywny i od wielu miesięcy niezmiennie pogarszający się.