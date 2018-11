Skarby rodziny królewskiej skradzione. Aresztowano podejrzanych

Video: TVN24 BiS

Wenecjanin opowiada o kulisach karnawału w tym mieście

- To jest bardzo stara tradycja, na początku nawet zamiast dziewczyny był akrobata z Turcji, to się nazywało "Lot Turka" - wenecjanin, muzyk Dave Nilaja opowiadał w TVN24 BiS o hucznym świętowaniu karnawału w Wenecji i Locie anioła, który w tym roku zobaczyło 115 tys. osób. Tegoroczny wenecki karnawał, na który przybywają tysiące widzów z całego świata, zbiegł się z debatą we włoskich mediach, czy miasto jest w stanie wytrzymać falę napływających turystów.

