Video: tvn24

"Mały wojownik" walczy z rzadkim i groźnym nowotworem

24.08.| Ma dopiero trzy lata, a już wie, niestety, co to znaczy walczyć z chorobą. Mały Niko ma wyjątkowo złośliwego guza, ale nie poddaje się. Razem z nim rodzina, przyjaciele, aktorzy i gwiazdy. Wszyscy go wspierają i wierzą, że będzie zdrowy. Klucz do wyzdrowienia chłopca leży niedaleko: w rękach niemieckich lekarzy.

»