Chłopiec zawisł na balkonie. Z trzeciego piętra spadł na ratującego go policjanta

Brawurowa akcja egipskich policjantów w mieście Asjut w środkowej części kraju. Funkcjonariusze uratowali 5-letniego chłopca, który zawisł na balkonie na trzecim piętrze. Policjanci chwycili wiszący na barierce dywan, żeby go złapać. Nie zdążyli go jednak rozłożyć i chłopiec spadł na jednego z mundurowych. Dziecku nic się nie stało, policjant z urazem głowy trafił do szpitala.