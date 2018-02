Lucas został twarzą znanej marki żywności. Po raz pierwszy wybrano dziecko z zespołem Downa





Twarzą znanej marki żywności dla dzieci został chłopczyk z zespołem Downa. 18-miesięczny Lucas został wybrany spośród 140 tys. innych kandydatów i będzie teraz przez rok reprezentował markę. Nagrodę w wysokości 50 tys. dolarów jego rodzice zamierzają wydać na edukację dziecka.

Lucas Warren z amerykańskiego miasta Dalton w stanie Georgia został pierwszym dzieckiem z zespołem Downa, które zostało "Gerber spokesbaby of the year", czyli dziecięcym rzecznikiem marki na ten rok. Rodzice małego Lucasa, Cortney i Jason Warren, wysłali zdjęcie swojego syna i zostali wybrani spośród ponad 140 tys. kandydatów. Konkurs producenta żywności odbywa się od 1928 roku.

"Zwycięski uśmiech"

"Ten zwycięski uśmiech i pełna radości twarz zdobyły nasze serca, jesteśmy podekscytowani mogąc ogłosić Lucasa twarzą naszej marki w 2018 roku" - podał prezes Bill Partyka w swoim oświadczeniu.

Rodzice chłopczyka są bardzo dumni z tego, że to właśnie ich syn będzie reprezentować markę. "Ma niesamowitą osobowość i przechodzi te same etapy, co każde dziecko. Mamy nadzieję, że kiedy wyrośnie i spojrzy na to, co było, to będzie dumny z siebie i nie będzie wstydzić się swojej niepełnosprawności" - skomentowała matka chłopczyka w telewizji NBC.

Kandydatka z zespołem Downa w eliminacjach Miss USA. "Pionierka" Stanowe... czytaj dalej » Oprócz nagrody pieniężnej Lucas w nadchodzącym roku będzie reprezentował markę w mediach społecznościowych i uczestniczył w jej kampaniach reklamowych.

- Mamy nadzieję, że wpłynie to na każdego i naświetli problemy ludzi o specjalnych potrzebach, a także pomoże im stać się bardziej akceptowanymi w społeczeństwie - skomentował zwycięstwo swojego syna Jason Warren. - Mają potencjał zmieniać świat tak, jak każdy inny - stwierdził.

"Idealny do tej roli"

Informacja o zwycięstwie chłopczyka bardzo szybko rozprzestrzeniła się w sieci i spotkała z szerokim odzewem komentujących. Internauci gratulowali chłopczykowi i jego rodzinie oraz dzielili się swoimi reakcjami.

"Jestem matką 2-letniej dziewczynki z zespołem Downa. Płaczę z radości przez to, że podobne do mojej córki dziecko zostanie twarzą tej marki! Gratulacje dla tej pięknej rodziny! Tak trzymać, Lucas!" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera.



"To dziecko ma promienny uśmiech. Naprawdę jest idealne do tej roli!" - skomentowała inna użytkowniczka.

Wydarzenie skomentowała również fundacja Global Down Syndrome. "Ogromne gratulacje dla niesamowitego Lucasa - pierwszego dziecka Gerber z zespołem Downa od momentu powstania tego konkursu".



Prezenterka amerykańskiej stacji telewizyjnej, w które Lucas gościł z rodzicami, opublikowała zakulisowe zdjęcie z chłopczykiem.



Dodatkowy chromosom

Zespół Downa powodowany jest obecnością dodatkowego, 21 chromosomu. Szacuje się, że w Polsce żyje 60 tys. osób z zespołem Downa