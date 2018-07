Tajowie są bardziej odporni na stres. To jest inna mentalność, są pozytywnie nastawieni do życia - mówił w TVN24 Łukasz Nowak, podróżnik, nurek, który doskonale zna Tajlandię. Wskazywał, że to właśnie takie nastawienie pomogło chłopcom przetrwać ponad dwa tygodnie w jaskini. Zaznaczył też, że uwięziony z nimi trener "świetnie sobie poradził" z tą trudną sytuacją.

Łukasz Nowak w rozmowie z TVN24 podkreślił, że w Tajlandii panuje "zupełnie inna kultura i mentalność".

- Jakby w jaskini utknęło kilku polskich chłopców, mielibyśmy dużo większy problem. Oni tam (w Tajlandii - red.) są dużo bardziej odporni na stres. To jest inna mentalność, są bardziej pozytywnie nastawieni do życia, wszystko traktują bardziej ze śmiechem, na luzie - wskazywał ekspert.

Jak zaznaczył, dużą rolę odgrywa też religia - buddyzm.

- Oni często medytują i pracują nad duchowością. (...) Medytacja ma to do siebie, że czas płynie trochę inaczej. Być może zanurzenie w myślach pomagało im odsunąć na bok te podstawowe instynkty jak głód, czy pragnienie - dodał.

Wskazywał też, że uwięzieni chłopcy "od młodych lat pracują, są bardziej przystosowani do takiej sytuacji niż dzieci w Europie".

"Główną rolę miał trener"

Zdaniem eksperta to, że chłopcy przeżyli "to jest zasługa tego, że trener potrafił ich do tego dobrze nastawić". - Główną rolę miał trener. Było ciemno, nie było jedzenia przez wiele dni. Wiedział jak podtrzymać ducha, jak z dziećmi rozmawiać. Świetnie sobie z tym poradził - ocenił Nowak.

Mówił też, że rodzice uwięzionych dzieci traktują trenera "jak swojego". - Nie ma mowy o pretensjach - podkreślił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z Łukaszem Nowakiem