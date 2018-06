Zgon w dwie godziny po zjedzeniu kanapki. Restaurator zapłaci niecałe 3 tys. funtów





15-letnia Brytyjka Chloe Gilbert zmarła po zjedzeniu fast foodu. Powodem była reakcja alergiczna na jogurt w sosie zjedzonej kanapki. Restauracja została ukarana karą za brak informacji o alergenach.

Restauracja typu fast food została ukarana za brak informacji o alergenach obecnych w serwowanych potrawach. Zapłaci niecałe 3 tys. funtów szterlingów, około 14 tys. zł.

Reakcja alergiczna

W niedzielę 5 marca 2017 15-letnia Chloe Gilbert wyszła na zakupy, a w ich trakcie wybrała się na lunch. Po zjedzeniu posiłku Gilbert źle się poczuła. Zemdlała w łazience w centrum handlowym. Wezwano karetkę. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Zgon stwierdzono niecałe dwie godziny po zjedzeniu kebaba. Jego przyczyną był wstrząs anafilaktyczny, który wystąpił jako ostra reakcja alergiczna na spożyty nabiał.

Policja jeszcze tego samego dnia znalazła miejsce, w którym kupiono danie. Lokal został zamknięty.

Potem przebadano składniki znajdujące się w sprzedawanych kebabach i okazało się, że zawierają one alergeny.

Riad Benotman, właściciel lokalu Al Falafel Takeaway, przyznał, że nie weryfikował jakości produktów podawanych klientom. W lokalu zabrakło też informacji o składnikach, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Nie zostały zamieszczone ani przy ladzie, ani w karcie.

Rok wcześniej w restauracji została przeprowadzona kontrola sanepidu i już wtedy Benotman dostał upomnienie.

Zapytany, dlaczego nie zamieścił takich informacji, odpowiedział, że jeśli klient zapytałby o alergeny, to wskazałby je.

Kara finansowa

Po roku i dwóch miesiącach zapadł wyrok. Podczas rozprawy sędzia Taylor wyjaśnił oskarżonemu, że nie odpowie za śmierć Chloe Gilbert.

- Nic, co zrobię lub powiem, nie zmniejszy smutku rodziny Chloe. To, co się wydarzyło, było tragedią, która - jestem pewny - zostanie z nimi na zawsze - powiedział sędzia. - Uważam za sprawiedliwe również to, że zostanie ona także z tobą. Prowadzisz punkt gastronomiczny, więc musisz stosować się do obowiązków prawnych - dodał.

Benotman ma zapłacić 2 880 funtów grzywny (ponad 14 tys. złotych).



The owner of a takeaway in Bath has been ordered to pay more than £2,800 after 15-year-old Chloe Marie Gilbert died following an #allergicreaction to food she bought from his #kebab shop: https://t.co/10Ce2fHz4K#allergiespic.twitter.com/BKkvY8lIZK — ITV News WestCountry (@itvwestcountry) 26 czerwca 2018