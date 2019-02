Chiny wzywają USA do zachowania układu INF. Choć same nie są objęte ograniczeniami

Chiński rząd wezwał w sobotę władze Stanów Zjednoczonych, aby utrzymały traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu INF. Pekin nalega, by USA i Rosja "rozstrzygnęły różnice na drodze konstruktywnego dialogu".

Chińskie MSZ wystosowało apel po piątkowej decyzji USA o wycofaniu się z układu INF.

Ministerstwo ostrzegło, że wycofanie się administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z INF może wywołać "negatywne konsekwencje". "Chiny sprzeciwiają się wycofaniu się USA (z INF) i nalegają, aby Stany Zjednoczone i Rosja właściwie rozstrzygnęły różnice na drodze konstruktywnego dialogu" - napisano w komunikacie MSZ w Pekinie.

Putin: Rosja wstrzymuje udział w INF. Rozpocznie prace nad nowymi pociskami Rosja wstrzymuje... czytaj dalej » W sobotę wstrzymanie przestrzegania traktatu ogłosiła Moskwa.

Chiny: nowy traktat niepotrzebny

W oświadczeniu chińskiego ministerstwa podkreślono, że traktat INF "jako ważna umowa dwustronna w zakresie kontroli zbrojeń i rozbrojenia (...) odgrywa znaczącą rolę w poprawie stosunków między głównymi mocarstwami, wzmacnianiu pokoju na świecie i w regionie oraz utrzymaniu globalnej równowagi strategicznej i stabilności".

Chińskie MSZ zastrzegło, że sprzeciwia się ewentualnym wysiłkom zmierzającym do zawarcia nowego porozumienia w celu rozszerzenia go na inne kraje. "W tej chwili konieczne jest utrzymanie i wdrożenie istniejącego traktatu zamiast zawierania nowego" - napisano w oświadczeniu.

Rządy innych państw i zwolennicy kontroli zbrojeń ostrzegli, że ruch USA może otworzyć drzwi do nowego nuklearnego wyścigu zbrojeń - zwraca uwagę Associated Press. Jednocześnie jednak agencja zauważa, że wyjście z układu pozwoli USA zareagować na rosnącą potęgę militarną nienależących do INF państw, a zwłaszcza Chin i Iranu.

Źródło: Wikipedia CC BY SA 4.0 / IceUnshattered Chiński pocisk balistyczny pośredniego zasięgu DF-26

Zawieszone porozumienie

W piątek sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że Stany Zjednoczone zawieszają przestrzeganie układu INF i za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do jego zapisów. Zapowiedział, że wkrótce USA przekażą stronie rosyjskiej formalną notyfikację w tej sprawie. Iran świętuje i pokazuje nową broń: pocisk manewrujący o zasięgu 1300 kilometrów Iran... czytaj dalej »

W sobotę prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że także jego kraj wstrzymuje swój udział w traktacie INF w odpowiedzi na działania USA. Zalecił również zaprzestanie przez Rosję prób inicjowania rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat tego układu.

W sobotę upływał termin 60-dniowego ultimatum, postawionego Moskwie przez Waszyngton w kwestii realizowania wymogów traktatu INF.

USA twierdzą, że wbrew układowi, podpisanemu w 1987 roku w Waszyngtonie przez przywódców USA i ówczesnego ZSRR, Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa, Rosja weszła w posiadanie nowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu SSC-8.

INF zakazuje sygnatariuszom posiadania lądowych pocisków balistycznych i manewrujących o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Rosja odpiera te zarzuty. Wypowiedzenie traktatu przez USA stanie się skuteczne sześć miesięcy po formalnej notyfikacji takiego zamiaru.