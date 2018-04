Odnaleźli córkę po 24 latach poszukiwań





»

Chińskie małżeństwo po 24 latach spotkało się ze swoją córką. Dziewczynka zaginęła w wieku trzech lat. - Tatuś cię kocha - powiedział zapłakany Wang Mingqing, tuląc dorosłą już kobietę.

Wang Mingqing i jego żona Liu Dengying szukali córki od 1994 roku. Wang zaczął nawet pracować jako taksówkarz w nadziei, że córka zamówi kiedyś u niego kurs lub trafi na osobę, która ją zna.

Matka i córka spotkały się po 77 latach Gdy miała 17 lat,... czytaj dalej » Qifeng skontaktowała się z rodzicami kilka tygodni temu po tym, jak natknęła się w sieci na tekst o ojcu. W czasie wzruszającego powitania Wang przytulił córkę i powtarzał: - Tatuś cię kocha.

Córka zaginęła

W 1994 roku Wang i jego żona handlowali owocami w mieście Chengdu. Kiedy zabrakło im pieniędzy do wydawania reszty, Wang poszedł do sąsiedniego straganu rozmienić pieniądze. Kiedy wrócił, jego córki już nie było.

Małżeństwo przez lata poszukiwało zaginionego dziecka. Dawali ogłoszenia w gazetach, potem działali w internecie. Nigdy nie wyjechali z Chengdu, bo mieli nadzieję, że córka jest gdzieś w mieście.

W 2015 roku Wang zatrudnił się w korporacji taksówkarskiej. Na tylnej szybie zamieścił informację o poszukiwaniach córki. Każdemu pasażerowi dawał ulotkę o Qifeng. Nie miał zdjęcia zaginionego dziecka, więc na ulotkach posługiwał się fotografią młodszej córki, podejrzewając, że Qifeng musi być do niej podobna.

Przełom w poszukiwaniach

W ciągu 24 lat policja wytypowała kilka kobiet, które mogły być poszukiwaną córką małżeństwa, ale testy DNA nie potwierdziły pokrewieństwa.

Przełom nastąpił w ubiegłym roku, kiedy rysownik policyjny przeczytał o poszukiwaniach Wanga i pomógł sporządzić portret zaginionej córki jako dorosłej kobiety. Zdjęcie krążyło w sieci.

Przyjaciele z Powstania Warszawskiego. Spotkali się po 70 latach Zaskakujące... czytaj dalej » Na rysunek natrafiła mieszkająca tysiące kilometrów od Chengdu Kang Ying. Była w szoku, jak bardzo dziewczyna ze zdjęcia jest do niej podobna. Okazało się, że dorastała w odległości zaledwie 20 kilometrów od domu biologicznych rodziców. Przybrani rodzice powiedzieli jej, że została znaleziona na poboczu drogi.

"Nie musisz się o nic martwić. Tatuś ci pomoże"

Kang Ying skontaktowała się z Wangiem na początku roku. Testy DNA wykazały, że Kang to w rzeczywistości zaginiona przed 24 laty Qifeng.

W poniedziałek ojciec po raz pierwszy rozmawiał z córką za pośrednictwem komunikatora. - Od teraz tatuś jest tutaj. Nie musisz się o nic martwić. Tatuś ci pomoże - powiedział Wang,

We wtorek spotkali się osobiście. Kang Ying przyleciała do Chengdu z prowincji Jilin z rodziną: mężem, synem i córką. Padli sobie w ramiona i płakali. Szybko dołączyła do nich reszta rodziny.