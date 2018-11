Radio Wolna Azja: 500 ujgurskich dzieci przetrzymywanych w "zamkniętej szkole"

Nawet 500 dzieci Ujgurów zatrzymanych przez chińskie władze umieszczono w "zamkniętej szkole" w prefekturze Kaszgar w Sinciangu na zachodzie Chin – podało w czwartek amerykańskie Radio Wolna Azja (RWA).

23-letni Ujgur o imieniu Jesur, który wyjechał z Sinciangu do Turcji w 2014 roku, powiedział rozgłośni, że otrzymał nagranie wideo, w którym jego młodsi bracia poinformowali go o zatrzymaniu kilku członków ich rodziny w areszcie lub "obozach reedukacji". W takich obozach chińskie władze zamykają osoby podejrzane o uleganie "wpływom ekstremizmu".

Bracia Jesura, 8-latek i 10-latek, powiedzieli mu, że zostali ulokowani w "zamkniętej szkole" dla dzieci zatrzymanych Ujgurów. Poprosili, żeby pomógł im się uwolnić. Jesur przekazał rozgłośni, że w szkole zamkniętych jest "około 500 dzieci".

- Dzieciom nie pozwala się na jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym. Jeśli rodziny chcą je odwiedzić, muszą dostać zezwolenie od lokalnej policji - powiedział mężczyzna. Dodał, że do więzień lub obozów reedukacji trafiło już ok. 30 członków jego bliższej i dalszej rodziny, w tym ojciec, matka, siostra, brat i trzech wujów z żonami.



Istnienie "zamkniętej szkoły" z "ponad 300 uczniami" potwierdził w rozmowie z RWA anonimowo lokalny urzędnik w Sinciangu. - Zebraliśmy wszystkie te dzieci w szkole, by im pomóc (...). To są uczniowie szkół podstawowych (...). Mieszkają w szkole, gdyż ich rodzice są w obozach reedukacji - powiedziała ta osoba.

Delegaci państw zachodnich wzywali w tym tygodniu Chiny w Radzie Praw Człowieka ONZ do zamknięcia obozów internowania dla muzułmanów, w tym dla Ujgurów w Sinciangu. Przedstawiciel ChRL odrzucił te oskarżenia, określając je jako nieprawdziwe i motywowane politycznie.

Eksperci Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) zwracali w sierpniu uwagę na - jak wskazywali - liczne wiarygodne relacje mówiące nawet o milionie Ujgurów przetrzymywanych przez władze w nielegalnych obozach internowania.

Eksperci CERD przytaczali również relacje świadczące o "prowadzonej na masową skalę inwigilacji, nieproporcjonalnie często stosowanej wobec etnicznych Ujgurów", m.in. podczas policyjnych kontroli czy skanowania telefonów komórkowych w punktach kontrolnych.

Lokalny parlament regionu Sinciang (Xinjiang) zalegalizował niedawno umieszczanie "osób będących pod wpływem ekstremizmu" w obozach reedukacji, których istnieniu władze kraju wcześniej zaprzeczały. W nowym prawie obozy oficjalnie nazwano "organizacjami kształcenia i transformacji" oraz "centrami szkolenia zawodowego".



Pekin utrzymuje, że ostra kampania w Sinciangu jest konieczna, aby uchronić region przed groźnym wpływem separatystycznych i ekstremistycznych bojówek. W ostatnich latach setki osób zginęły w aktach przemocy na tle konfliktu etnicznego między Ujgurami a Chińczykami Han.