Wydatki Chin na armię będą rosły wolniej

Video: tvn24

Chińskie drony w polskich służbach. Niebezpieczna obserwacja

27.02 | Chińskie drony. Podczas, gdy Amerykanie, ze względów bezpieczeństwa, wycofali je dwa lata temu ze wszystkich swoich służb (i zrobili to jednego dnia), w Polsce one właśnie służą w policji, żandarmerii wojskowej czy straży miejskiej. Choć są polskie firmy, które produkują takie urządzenia. Co więcej produkują i nawet wygrywają przetargi, ale co ciekawe, na dostawę chińskiego sprzętu. Dlaczego i czy tak powinno być? O tym Rafał Stangreciak.

»