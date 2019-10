Za zamkniętymi drzwiami o przyszłości Chin. Ruszyło plenum Komitetu Centralnego

W poniedziałek w Pekinie rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh), na którym za zamkniętymi drzwiami ustalane będą kierunki polityki ChRL na następny rok i dalszą przyszłość.

Oficjalnie tematem czterodniowego plenum jest "utrzymanie i polepszanie ustroju socjalistycznego o chińskiej specyfice" oraz "modernizacja systemu zarządzania państwem". Według komentatorów członkowie komitetu będą prawdopodobnie rozmawiali również o innych kwestiach, w tym o zwalniającej gospodarce, wojnie handlowej z USA czy trwających od czerwca prodemokratycznych protestach w Hongkongu.

Trwające posiedzenie jest czwartym plenum liczącego ok. 370 członków komitetu, odkąd w 2017 roku na XIX krajowym zjeździe KPCh ogłoszono jego obecny skład. Swoją drugą pięcioletnią kadencję rozpoczął wówczas sekretarz generalny partii Xi Jinping, uważany za najsilniejszego chińskiego przywódcę od czasów Mao Zedonga i Denga Xiaopinga.

Plena KC KPCh odbywają się z reguły każdej jesieni i wytyczane są na nich ogólne kierunki polityki ChRL. Zeszłej jesieni plenum jednak nie zorganizowano, co część komentatorów skłoniło do spekulowania o braku konsensusu wśród partyjnej elity.

Rozmowy toczą się za zamkniętymi drzwiami, a informacje o podjętych decyzjach zostaną prawdopodobnie ogłoszone dopiero po zakończeniu plenum. W oficjalnym komunikacie zapewne nie znajdzie się żadna wzmianka na temat ewentualnych sporów czy dyskusji wewnątrz komitetu - podkreślają obserwatorzy.

Poprzednie plenum zorganizowano w lutym 2018 roku i poświęcono przygotowaniom do rewizji krajowej konstytucji. Reforma konstytucyjna, wzmacniająca władzę KPCh we wszystkich sferach życia i umożliwiająca Xi sprawowanie funkcji przewodniczącego ChRL bez ograniczeń czasowych, została uchwalona przez parlament miesiąc później.

Hongkong i wojna handlowa z USA

Według ekspertów cytowanych przez hongkoński dziennik "South China Morning Post" trwające obecnie plenum również ma posłużyć umocnieniu władzy KPCh nad krajem. Ich zdaniem tematy, takie jak wojna handlowa z USA czy protesty w Hongkongu, nie będą raczej formalnie przedmiotem dyskusji.

"Decyzje o sprawach takiej wagi i budzących takie kontrowersje podejmowane są w mniejszym gronie, prawdopodobnie przez Stały Komitet Biura Politycznego" Komitetu Centralnego - powiedział politolog Chen Daoyin, odwołując się do elitarnego, siedmioosobowego komitetu, uważanego za najwyższy organ decyzyjny w KPCh i de facto w całym kraju. Według Chena plenum poświęcone będzie raczej sprawom bardziej ogólnym i wytyczaniu długoterminowej strategii partii.

Źródło: Reuters/PAP Struktura władzy w Chinach